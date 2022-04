NEPREPOZNATLJIVA JE / Transformacije Lady Gage: Počela je za 'sintićem' u kafiću, a danas u regalu ima Oscara i nekoliko Grammyja

Lady Gaga (36) ili Stefani Joanne Angelina Germanotta poznata je američka pop zvijezda, tekstopisac i glumica. Prvi put se proslavila svojim debitantskim albumom pod nazivom "The Fame" koji je objavljen 2009. Brzo je stekla ime zbog svog nekonvencionalnog i provokativnog imidža. Gotovo je jednako poznata po svom modnom eksperimentiranju i avangardnom stilu kao i po svojoj glazbi. Lady Gaga jedna je od najprodavanijih glazbenih umjetnica na svijetu, osvojila je mnoga priznanja tijekom svoje karijere uključujući Oscara, BAFTA nagradu, dva Zlatna globusa, trinaest nagrada Grammy te nagrade i priznanja Vijeća Modnih dizajnera Amerike. Ona je jedina osoba koja je ikad osvojila Oscara, Grammyja, BAFTA nagradu i Zlatni globus u jednoj godini. Poznata je po svom aktivizmu oko LGBTQ pitanja te predvodi vlastitu neprofitnu organizaciju pod nazivom "Born This Way Foundation". U galeriji pogledajte kako se jedna od najpoznatijih žena na svijetu mijenjala dok je napredovala u svojoj bogatoj umjetničkoj karijeri...