Legendarni frontmen benda Nirvana Kurt Cobain počinio je samoubojstvo 5. travnja 1994. godine. Oduzevši si život ubrzo nakon što je proslavio 27. rođendan, ušao je u "Klub 27" - skupinu glazbenika koji su preminuli s 27 godina. Osim Kurta, u toj nesretnoj grupi su i Amy Winehouse, Jimy Hendrix, Janis Joplin i mnogi drugi.

Kurt se borio s depresijom, a kao i mnoge zvijezde 90-ih, bio je ovisan o drogi. Na turneji 'Nevermind' 1992. godine, njegova ovisnost o heroinu postala je očita. Sve to dovelo je do samoubojstva. Kurtovo tijelo 8. travnja pronašao je električar u njegovu domu u Seattleu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smrt legende grungea rastužila je brojne fanove, a pogotovo njegovu partnericu Courtney Love i kćerkicu Frances Bean.

Iako je ostavio oproštajno pismo, ipak postoje teorije zavjere oko njegove smrti. Najpoznatija je ona da ga je zapravo dala ubiti Courtney.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sumnjivi detalji

Prema službenom izvješću, Kurt je počinio samoubojstvo pucavši si u glavu. Ipak, u dokumentarnom filmu "Soaked in Bleach" pojavili su se novi dokazi o njegovoj smrti. Stručnjaci su odlučili detaljnije pregledati oproštajno pismo koje je njegova udovica Courtney Love godinama čuvala, a poruka koju je ostavio potiče na dodatna pitanja u istrazi. Čitav događaj prezentiran je iz ugla privatnog detektiva Toma Granta kojeg je unajmila upravo Courtney nekoliko dana prije nego što je glazbenik preminuo.

POČETAK LEGENDE: Demo album prvog benda Kurta Cobaina pojavio se na YouTubeu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema isječcima iz filma, krivnja je usmjerena upravo prema Courtney, što se kroz razna šuškanja već godinama provlači kroz medije. Sudski vještaci tvrde da je ona ubila supruga jer su bili pred rastavom, a ona bi u tom slučaju ostala bez svega.

Grant tvrdi da Kurtovo pismo nije imalo notu oproštajnog pisma već da je njime samo htio poručiti da ostavlja suprugu i da prekida glazbenu karijeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Forenzičarka Heidi Harralson usporedila je Kurtovo oproštajno pismo s bilješkama koje su pronađene u Courtneyinoj torbi i došla je do zaključka da su neka od slova slična onima s oproštajne poruke što dovodi do sumnje da je netko ranije isprobavao Kurtov rukopis.

"Postoji mogućnost da je netko imitirao rukopis glazbenika, posebno onih par zadnjih redova koji su, prema njihovom zaključku, dodani naknadno. Početak pisma napisan je drugačijim rukopisom od onog na kraju", izjavili su forenzičari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Isto tako, sudski vještaci tvrde da je teško moguće da čovjek nakon konzumacije heroina digne ruku na sebe.

Osim toga, kao dodatni dokaz u prilog tome da je Kurt ubijen, spominju se i propusti kao što je dozvola da se tijelo kremira nakon šest dana, dok su otisci s puške uzeti tek mjesec dana kasnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Konkretni dokazi protiv Courtney nikad nisu pronađeni iako je ona željela zaustaviti izlazak spomenutog dokumentarca.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kurta Cobaina ubila je gitara za ljevoruke

Neki biografi nagađaju da je jedna naizgled nevažna odluka Kurta odvela na put bez povratka. Naime, kad je njegova ovisnost o heroinu bila na vrhuncu, glazbenik ju je pripisao strašnim bolovima u trbuhu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na pola europske turneje rekao sam da neću nastaviti dalje dok mi se stanje ne popravi jer sam se zbog bolova htio ubiti. Želio sam si prosvirati glavu, toliko sam bio umoran od toga", kazao je tada Kurt.

Godine 1993. liječnik je Cobainu rekao da je bol u želucu uzrokovana ukliještenim živcem u kralježnici, što je pak bilo uzrokovano skoliozom (zakrivljenost kralježnice). Dakle, skolioza je dovela do strašnih bolova, što je dovelo do toga da se Cobain 'liječi' heroinom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na početku karijere Kurt je mogao birati hoće li svirati gitaru lijevom ili desnom rukom. Sviranje lijevom rukom je prilično komplicirano i bolno, što je razlog zbog kojeg mnogi ljevoruki glazbenici, poput Paula Simona, B. B. Kinga i Noela Gallaghera, sviraju desnom rukom. No, Kurt je odabrao svirati lijevom rukom, a to je očigledno bilo najgore što je mogao napraviti.

Kurtova kralježnica zaokrenula se u desnu stranu, a težinu gitare morao je držati na desnom ramenu. Ironično, Kurt je bio dešnjak i smatra se da bi se zakrivljenje s godinama ispravilo da je svirao desnom rukom. Nakon višegodišnjeg opterećenja kralježnice, skolioza se pogoršala, što je dovelo do kronične boli u trbuhu, koja je dovela do ovisnosti o heroinu, koja je pak dovela do samoubojstva. A sve zbog pogrešne gitare. Navodno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Pronađen je mrtav tri dana nakon što se ubio u svom domu u Seattleu. Obdukcijom je utvrđeno da je pronađen sa svježim tragovima injekcije na obje ruke i smrtonosnom ranom na glavi od sačmarice kalibra 20 pronađene između njegovih koljena.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Kurt Cobain patio je od depresije davno prije slave, a sramio se razvoda roditelja