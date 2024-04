Nakon što se zdravstveno stanje holivudskog glumca Brucea Willisa pogoršalo, njegova kći Rumer Willis na Instagram Storyju je podijelila stariji video svog oca koji na snimci pjeva pjesmu "Under the boardwalk", a snimka je preuzeta iz epizode "Top of the Pops" iz 1987.

Bruceu je u veljači 2023. dijagnosticirana frontotemporalna demencija, a simpatični je video objavljen na Storyju njegove kćeri nedugo nakon što je njegov prijatelj Glen Gordon Caron progovorio o o tome kako se glumac nosi s dijagnozom.

"Imam osjećaj da u prve tri minute on zna tko sam ja, ali ne može potpuno komunicirati", rekao je Glen za The New York Post.

"Bio je strastveni čitatelj - nije htio da to itko zna. Sada ne čita. Sve te jezične vještine više mu nisu dostupne, a ipak, on je i dalje Bruce. Kad si s njim, znaš da je to on i zahvalan si što je tu, ali radosti života više nema", priznao je.

Glen je rekao da je glumac volio život i da se obožavao buditi svako jutro, pokušavajući živjeti život punim plućima.

Podsjetimo, otkako je Bruceu dijagnosticirana frontotemporalna demencija, cijela njegova obitelj trudi se biti što više uz njega, a njegova je supruga, Emma Heming Willis, ujedno i njegova njegovateljica, prošlog mjeseca na Instagramu je podijelila s javnošću da su proslavili 15. godišnjicu.

"Danas obilježavamo našu 15. godišnjicu braka! I danas mogu birati - mogu biti tužna ili mogu slaviti. Ono što znam je da ima toliko toga za slaviti. Naša zajednica i veza vjerojatno je jača nego ikad. Imamo dvije pametne, zabavne i zdrave kćeri. Imamo obitelj koja je izgrađena na međusobnom poštovanju i divljenju. I jednostavno volim i obožavam čovjeka za kojeg sam se udala. Tako sam ponosna na ono što imamo i nastavljamo stvarati. Stoga, sretna nam kristalna godišnjica!"

