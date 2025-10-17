Kuhala bakalar u pučkoj kuhinji: Sjećate se Žanamari od prije 19 godina, danas ne izgleda tako

Naša poznata pjevačica i kantautorica Žanamari Perčić (43) već više od dva desetljeća žari i pali na domaćoj zvjezdnoj sceni. No, osim glazbom, ova atraktivna crnka pažnju javnosti oduvijek je privlačila i svojim izgledom, a očekivano, tijekom godina, mijenjao se i njezin stil i imidž.

Tako je u svojim počecima Žanamari njegova jednostavniji i priordniji izgled, dok je kasnije više eksperimentirala s modom i firzurama.

Danas pak veliku pažnju posvećuje zdravom načinu života i tjelesnoj kondiciji, a na fotografijama koje dijeli s obožavateljima na Instagramu, gdje broji više od 200 tisuća pratitelja, rado ističe svoje atribute po kojima je zadnjih godina postala posebno oznata.

POGLEDAJTE VIDEO: Lani im dali milijardu eura: Krafna, lisnato, burek - skuplji nego ikad! Zašto pekari imaju najveće marže?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I premda je pjevačica oduvijek primala komplimente na račun svog izgleda, mi smo se prisjetili događaja od prije 19 godina, na kojem je, između ostalih, sudjelovala i Žanaramari koju bi rijetko tko prepoznao na dotičnim fotografijama.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Žanamari kuhala bakalar za korisnike pučke kuhinje

Naime, bilo je to u prosincu 2006. godine kada su poznati Hrvati na bakalar partyju u restoranu Gastro Globus prema svojim receptima pripremali bakalar za korisnike pučke kuhinje u Domu "Svetog Ante".

U sklopu spomenutog događaja bakalar su kuhali i Matija Vuica, Ronald Braus, Mia Begović, Amir Kazić Leo, ali i Žanamari koja je tada njegovala potpuno drugačiji stil koji je uključivao i plavu boju kose.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatni detalji prometne nesreće na turanjskoj obilaznici