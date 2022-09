Slovenka Ksenija Kranjec (29), bivša kandidatkinja showa "Gospodin Savršeni", u kojemu su je odmah prozvali slovenskom Sharon Stone, odlučila se za neobičan dodatak, i to na bradavici. Naime, Ksenija je probušila obje bradavice i ukrasila ih naušnicama, a kako kaže na Instagramu, zahvat je bio iznimno bolan te je vrištala kao malo dijete.

Bilo je i krvi

Tijekom oporavka Ksenija je imala je još jednu neugodnost koju je podijelila sa svojim pratiteljima. Dok se oblačila majicu i žurila da se što prije spremi, desna bradavica zapela je za vrata spavaće sobe.

Ksenija je tijekom tog nemilog događaja je osjetila neizdrživu bol, a potekla joj je i krv, prenose Slovenske novice. Upozorila je svoje pratitelje da budu jako oprezni ako se odluče na nešto slično. Nedugo nakon završetka showa progovorila je o nekim detaljima.

"Konačno mogu napisati da sam jako dugo skrivala tko sam bila u emisiji i što smo snimali. Evo me u Gospodinu Savršenom i to direktno s Maldiva. Svi ste se pitali gdje sam i zašto me nema, evo sada znate. Moram vam reći da sam bila u pet različitih reality showova, pa se u par njih 'poskliznula' i tako sam definitivno odlučila da je ovo moj posljednji reality. Bila sam mlada i željna novca", započela je Ksenija na Instagram Storyju.

"Mogu reći da sam jedina u Sloveniji koja može tvrditi da je reality zvijezda. Moram priznati da je u svakome bilo vrlo zanimljivo. Upoznala sam divne, ali i one manje divne ljude. Stvarno lijepa iskustva u mom životu. Naravno, da nisam obrisala svoje profile vjerojatno bih dosegla 100 tisuća i više pratitelja",nastavila je Ksenija te nadodala kako je sada, ipak vrijeme za nove izazove.

Podsjetimo, Ksenija Kranjec krajem 2021. godine sudjelovala je u srpskom reality showu "Bar", a prije toga se natjecala i u slovenskom "Big Brotheru" (2015. godine) te srpskim "Parovima" (2017. godine). Atraktivnu Slovenku u emisiji "Bar" prozvali su najzgodnijom natjecateljicom, a ona je ranije govorila o svim estetskim zahvatima kojima se podvrgnula.

Ksenija je prvu operaciju imala u Hrvatskoj u Daruvaru, gdje je povećala grudi, piše Espreso.co.rs.

"Nosila sam najmanju košaricu, a uvijek sam željela bujnije grudi", rekla je Ksenija jednom prilikom za medije u Sloveniji pa otkrila da je zahvat platila 3500 eura, odnosno, više od 26 tisuća kuna.