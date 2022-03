Nedugo nakon razvoda od Brankice, Mladen je otvorio dušu i za IN Magazin priznao: "'Izgubio sam sve što volim i svoju ženu Branku, sve sam izgubio, eto. Neka to bude pouka drugima da moraš zbilja biti dobar. Svi su bili prema meni fer, a ja sam najmanje držao...umjesto da držiš do svoje familije, a ne sve u bevandi, je li tako? Nije me briga za novac. Puno sam izgubio i puno prijatelja, vidiš kako je otišao i Rajko Dujmić i puno mojih prijatelja, sve zbog takvih razloga. Izgubio sam ponos, izgubio sam ono što su me mater i ćaća odgojili, sve sam izgubio. Nemam što reći Brankici. Ona više ne raeagira na mene, ima pravo, dajem joj ponos. Dajem joj ponos i svakoj ženi koja može takvu budalu držati", iskreno je priznao.