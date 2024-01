Američka filmska glumica Kristen Stewart (33), koja je utjelovila glavnu ulogu Belle Swan u filmu "Sumrak" više od 15 godina nakon premijere ispričala je što misli o popularnom vampirskom romantičnom filmu, koji je bio omiljen tada svim tinejdžerima.

"To je tako gay film. Mislim, Isuse Kriste, Taylor Lautner, Robert Pattinson i ja, to je tako skriveno i nije u redu. Mislim, Mormonka je napisala ovu knjigu. Sve je u opresiji, u želji za onim što će te uništiti. To je vrlo gotička, gay sklonost koju volim", rekla je glumica za Variety u intervjuu objavljenom u četvrtak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Film Sumrak prati tinejdžericu Bellu Swan dok se seli k ocu u Forks, Washington gdje se teško uklapa, a ubrzo vampir koji je dio "obitelji Cullen" krene žudjeti za njom.

'Činjenica je da sam bila tamo'

Dok se Bella bori sa svojim osjećajima prema Edwardu te vukodlaku Jacobu, počinje shvaćati da je sve manje i manje ljudsko biće. Kasnije je i sama pretvorena u vampiricu te počela nov život s Edwardom i njihovom kćeri Renesmee.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot/ Youtube Foto: Screenshot/ Youtube

Iako je većina romantičnih veza u filmu heteroseksualna, Stewart je progovorila o potencijalnoj homoseksualnosti u Sumraku.

"To mogu vidjeti tek sada. Ne mislim da je nužno počelo tako", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Osjećala sam se kao da sam napustila stranu'

Stewart je u intervjuu za Associated Press 2019. godine progovorila o tome kako se borila s definiranjem njezine seksualnosti dok se proslavila Sumrakom. “Osjetila sam tu veliku odgovornost, kao onu za koju sam bila iskreno zabrinuta ako nisam mogla reći jedno ili drugo, osjećala sam se kao da sam napustila jednu stranu", rekla je tada.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Stewart je sada zaručena za scenaristkinju i glumicu Dylan Meyer te je prihvatila svoju seksualnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad biste vodili ovaj razgovor s nekim, na primjer, u srednjoj školi, vjerojatno bi zakolutali očima i rekli: 'Zašto sve toliko kompliciraš?' Samo živi onako kako želiš. To je jako lijepo", rekla je, prenosi AP.

POGLEDAJTE VIDEO: Arsen Bauk: 'Poštujte homoseksualce to su naši sugrađani, a ne budimo p*****!'