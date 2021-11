Glumica Kristen Stewart (31) zaručena je za dugogodišnju djevojku, scenaristicu Dylan Meyer, piše Yahoo.

Kristen je u emisiji "Howard Stern Show" otkrila da ju je partnerica zaprosila nakon dvije godine veze.

"Vjenčat ćemo se, stvarno ćemo to učiniti. Htjela sam da me baš ona zaprosi, pa mislim da sam vrlo jasno to rekla i Dylan je to učinila", rekla je Kristen.

Kristen se prisjetila kako je u istoj emisiji 2019. godine rekla da ne može "jeb*** čekati" da se zaruči s Dylan. Tada je objasnila da se poznaju već šest godina.

Među njim je buknula ljubav na filmskom setu, a nakon što je Kristen prekinula s manekenkom Stellom Maxwell, ona i Meyer započele su svoju ljubavnu romansu.

Željela je da ju zaprosi

"Onoga dana kad sam je upoznala, pomislila sam: 'Gdje sam bila i kako to da te nisam prije upoznala?'", kazala je Kristen.

Stewart je dalje rekla da u istospolnoj vezi "nije određeno" tko će koga zaprositi.

"S dvije djevojke, nikad se ne zna, a mi ne razmišljamo o prosidbi kao hetero parovi… Tako da sam se malo našalila 'Želim biti zaprošena'. Ona je to iskoristila i bilo je tako slatko", kazala je.

Kristen je najpoznatija po vezi s kolegom iz sage "Sumrak" s Robertom Pattinsonom. Također, ona je hodala s glumcem Michaelom Angaranom, producenticom vizualnih efekata Aliciom Cargile te glazbenicama Sokom i St. Vincentom.