Kreativni urnebes na Fotosofiji: Kad odbjegli mladoženja susretne zlatnu djevojku

Što je potrebno da zvijezde domaćeg show businessa u samo nekoliko minuta promjene osobni imidž i iskorače iz vlastite zone sigurnosti? Dobra volja, malo mašte i fotograf koji ima ideju kako poznato lice pretvoriti u nekoga koga ni najbliži možda ne bi odmah prepoznali.

Upravo se to dogodilo na 21. Fotosofia Celebrity Dayu, gdje su se zvijezde domaće javne scene našle pred objektivima polaznika seminara Fotosofia. Pod budnim okom umjetničkog direktora, zagrebačkog fotografa Damira Hoyke, glumci su postajali junaci neobičnih priča, televizijska lica završavala u sasvim neočekivanim ulogama, a svi su dokazivali da se jednako dobro snalaze i izvan svog sigurnog "terena".

“Vrhunac svake Fotosofije je Celebrity Day kada se zagrebački Katran pretvara u veliko igralište ideja gdje vrijedi samo jedno pravilo – zaboravi sve po čemu te publika poznaje i prepusti se kreativnom fotografskom nervu. Iako već više od 20 godina seminaristi snimaju otkačene fotke naših celebritija, konačni rezultat nas uvijek iznenadi. Ne postoje dvije iste fotke, jer svaka generacija ima svoju viziju i vibraciju”, rekao je Damir Hoyka.

Foto: Photo by Eni Lea Hoyka

Pred objektivima Hoykinih seminarista su se našli Tarik Filipović, glumac i voditelj TV kviza “Milijunaš” te Morana Zibar, lovkinja iz TV kviza Potjera, koja je otkrila neke nepoznate detalje iz svoje mladosti. I dok je Tarik Filipović brzo priznao da “nije baš neki fotograf, ali da ima oko za dobru fotku”, njegova kolegica Morana Zibar kaže da je dosta zadovoljna finalnim rezultatom “ako treba snimiti nekog drugog”.

“Ono što se ne zna o meni je da sam kao dijete pohađala fotografski tečaj i sama kod kuće razvijala fotografije tako da bi si na ljestvici od jedan do 10 dala visoku osmicu, ali samo ako se radi s analognim fotoaparatom. S novim digitalnim alatima za fotografiranje se još upoznajem, ali ako mi date stari ruski fotoaparat - tu sam na svom terenu”, otkrila je Morana Zibar.

Foto: Photo by Eni Lea Hoyka

Ove godine pred objektivima Hoykinih seminarista, uz redovne “mušterije” poput glumca Gorana Grgića i TV voditeljica Damire Gregoret i Maje Ciglenečki, koje su zabljesnule u zlatnim kreacijama, našla su se i neka nova lica. Jedna od njih je Ana Brdarić Boljat koja se nedavno vratila u svoju voditeljsku ulogu na “male ekrane” nakon skijaške ozlijede. No, unatoč višemjesečnoj rehabilitaciji, nije ju dugo trebalo nagovarati da ponovno uzme skije u ruke i uskoči u skijaški skafander.

“Meni bolje ne dati kameru i fotoaparat u ruke jer svaku fotku ili video koji trebam snimiti - uvijek zeznem. Za razliku od mog djeda i mog tate koji su bili fotografi, ja znam jako malo onoga što su oni znali i dala bih si ocjenu jedan. No, ispred kamere mislim da nisam baš tako loša”, rekla je Ana Brdarić Boljat.

Foto: Photo by Eni Lea Hoyka

Ovogodišnji Celebrity day bio je poseban i po tome što su seminaristi dobili priliku fotografirati poznate obiteljske parove: u nove uloge potpuno su se uživjeli glumci Lovro i Slavko Juraga, glazbenici Martin i Anđelko Krpan te glazbeno-glumačka obitelj Ivana Plechinger, Bruno Kovačić i njihov sin Jan Kovačić.

Atmosferu na Celebrity Dayu odmah na početku je “zapalio” Igor Šeregi, redatelj filma “Svadba” koji je pokazao kako se jednako dobro snalazi i pred fotoaparatima pa je u samo nekoliko setova prošao transformaciju od policajca i DJ-a do odbjeglog mladoženje.

Foto: Photo by Eni Lea Hoyka

Od debitanata na Fotosofiji još su bili glumac Žarko Radić, legendarni Jastreb iz serije Kapelski kresovi, zatim TV voditeljica Ivana Vilović, koja je zabljesnula u nekoliko novih izdanja, glumica Iva Šimić Šakoronja, zvijezda popularne predstave “Iva i Gloria”, te glazbenica Stela Rade, koja je na set ponijela instrument po kojem je prepoznatljiva - harmoniku.

Foto: Photo by Eni Lea Hoyka

“Uvijek ću biti neizmjerno zahvalan kolegama iz showbusinessa koji iz godine u godinu dolaze na Celebrity day i dopuštaju nam da ih fotografiramo u najluđim izdanjima. Bez njihove pomoći i spremnosti da izađu iz svoje zone sigurnosti konačan rezultat ne bi mogao biti ovako dobar”, zaključio je Damir Hoyka te dodao kako su i ove godine veliki doprinos kvaliteti fotografija dale ženske snage iz Callegari-talijanske škole mode i dizajna - Monika Maček, Ivana Noršić i Mirela Bakran - koje su bile zadužene za make-up i frizure.