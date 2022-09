Nakon povijesnog sprovoda kraljica Elizabeta II. sahranjena je onako jednostavno kako je željela.

Usprkos svim bajkovitim ukrasima globalnog oproštaja s kraljicom, tisuće pripadnika britanskih oružanih snaga, stotine okupljenih svjetskih vođa i rijetko pojavljivanje Imperial State Crown, voljenog britanskog monarha ispratili su dostojanstveno i mirno.

Elizabeta je nakon službene pokopana na privatnoj ceremoniji 19. rujna.

'Nije željela imati ni zasebnu nadgrobnu ploču'

Okružena samo obitelji, najslavnija žena moderne ere svoj posljednji počinak nije primila u spomeniku koji nosi njezino ime, već u memorijalnoj kapeli kralja Georgea VI., u dvorcu Windsor pokraj svojih voljenih roditelja te sestre, princeza Margaret, i supruga princa Philipa.

"Nije željela vidjeti svoj kip ili čak imati zasebnu nadgrobnu ploču unutar kapele sv. Jurja," kazao je povjesničar Robert Hardman, autor knjige "Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II", za People.

"Kao što mi je njezina rođakinja Margaret Rhodes jednom rekla, Elizabeta je željela učiniti svog oca ponosnim. Od svoje krunidbe 1953., kraljica Elizabeta je nedvojbeno cijeli život provela pripremajući se da njezina obitelj i njen narod nastave bez nje. Na taj je način 10 dana mise bio njezin posljednji dar svojoj naciji. Ona ne bi htjela tu pompu i ceremoniju za sebe, ali je prepoznala ulogu koju je igrala", kaže kraljevska biografkinja Penny Junor te dodaje: "Čak i u smrti, još uvijek je služila."

Tenzije u obitelji i nakon odlaska kraljice

Tijekom šetnji i bdjenja, koja su prethodila sprovodu, ponekad se vidjela napetost između princa Harryja, njegove supruge Meghan Markle, vojvotkinje od Sussexa, i ostatka kraljevske obitelji.

Harryjevo otuđenje od njegova oca, kralja Charlesa III., i starijeg brata, princa Williama, zbog napuštanja kraljevskog života 2020., nikada nije u potpunosti riješen.

Oni bliski kralju i kraljici Camilli nadaju se, za dobrobit njegove nove vladavine, ako ne i spašavanja veza, da će William i Harry sada slijediti primjer svoje bake.

“Čovjek bi pomislio da će se svi članovi obitelji ujediniti i podržati kralja, pogotovo sad”, kaže izvor blizak Charlesu te dodaje: "Možda se neke rane mogu zaliječiti u tom procesu."

To bi vjerojatno bila Elizabethina predsmrtna želja. Bliski izvor dodaje: "Znala je da su sukobi dio života i nije zamjerala. Najviše od svega željela je vidjeti svoju obitelj sretnom."