Princ od Bruneja i ljepotica hrvatskih korijena postali su roditelji

Princ Abdul Mateen, sin brunejskog sultana i jedan od najpoznatijih pripadnika kraljevskih obitelji u Aziji, i njegova supruga, princeza Anisha Rosnah, postali su roditelji. Sretnu vijest o rođenju kćeri potvrdila je palača, a ono što ovu priču čini posebno zanimljivom za domaću javnost jesu hrvatski korijeni novopečene majke.

Službena objava i tradicionalna proslava

U skladu s kraljevskim protokolom, radosna vijest objavljena je putem službenog priopćenja iz ureda sultana Hassanala Bolkiaha, koje je prenijela nacionalna radiotelevizija Bruneja (RTB News). Princeza Anisha rodila je zdravu djevojčicu u nedjelju, 8. veljače. U priopćenju je navedeno kako je "Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Anisha Rosnah binti Adam, supruga Njegovog Kraljevskog Visočanstva princa 'Abdula Mateena na svijet donijela kćer".

Potvrđeno je da su i majka i beba dobrog zdravstvenog stanja. Kako tradicija nalaže, rođenje nove princeze proslavljeno je na veličanstven način. U krugu palače Istana Nurul Iman, službene rezidencije sultana, ispaljeno je sedamnaest počasnih topovskih salvi u čast dolaska novog člana obitelji.

Par je vijest o trudnoći podijelio s javnošću još u listopadu prošle godine, kada je princ na svom popularnom Instagram profilu objavio elegantnu crno-bijelu fotografiju na kojoj sa suprugom pozira na balkonu.

Princeza s korijenima na Šolti i Čiovu

Ono što princezu Anishu čini posebnom u očima hrvatske javnosti jest njezino podrijetlo. Rođena kao Anisha Isa Kalebić, ona je kći Ivice Kalebića, Zagrepčanina koji je kasnije u Bruneju postao poznat kao Adam bin Abdullah. Njezina obitelj vuče korijene iz Dalmacije; djedova obitelj je s otoka Šolte, točnije iz mjesta Grohote, dok joj je baka s očeve strane podrijetlom s otoka Čiova.

Foto: Balkis Press/abaca/abaca Press/profimedia

Anishin djed, Pehin Datuk Isa, desetljećima je bio jedan od najbližih savjetnika sultana Hassanala Bolkiaha, što je obitelji osiguralo istaknuto mjesto u brunejskom društvu. Upravo je ta duboka povezanost dviju obitelji s vremenom prerasla u ljubavnu priču između princa i uspješne poduzetnice. Naime, princeza Anisha, stoji iza modnog brenda Silk Collective te je suosnivačica turističke agencije Authentirary.

Bajkovito vjenčanje i život mladog para

Princ Mateen i Anisha svoju su vezu okrunili brakom u siječnju 2024. godine na spektakularnoj ceremoniji koja je trajala čak deset dana. Raskošno vjenčanje privuklo je pozornost svjetskih medija, a među uzvanicima su se našli članovi brojnih kraljevskih obitelji i visoki državni dužnosnici.

Iako je dolazak kćeri unio veliku radost u obitelj, novorođena princeza neće biti u nasljednom redu za brunejski tron. Ustav zemlje nalaže da monarh mora biti muškog spola, musliman i izravni potomak po muškoj liniji. Princ Mateen je i sam iza svog starijeg brata, prijestolonasljednika Al-Muhtadee Billaha, i njegovih sinova.

Ipak, rođenje prve kćeri za mladi par predstavlja najvažniji trenutak u zajedničkom životu, a za javnost u Hrvatskoj ostaje zanimljiva priča o djevojci dalmatinskih korijena koja je postala princeza i sada majka u jednoj od najbogatijih monarhija svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbowl nastup Bad Bunny 2026.