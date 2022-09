Kao jedan od najplodnijih stvaratelja današnjice, King ima vrlo jednostavan savjet za sve književnike i one koji će to tek postati. Naime, on smatra kako dobar pisac dnevno mora odvojiti četiri do šest sati za pisanje i stvaranje. U protivnom, male su šanse da će se stvoriti novi književni maestro. Zato, svi oni kojima je King uzor, neka slijede jednostavne upute ovog svjetski poznatog, nadahnjujućeg i apsolutno odličnog pisca današnjice.