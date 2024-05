Princ Harry je nedavno proveo tjedan u Londonu povodom Invictus igara gdje se trebao susresti s ocem, kraljem Charlesom III., a, iako je glasnogovornik princa Harryja izjavio da Charles tada nije imao vremena sastati se s Harryjem zbog prenatrpanog rasporeda, čini se kako to ipak nije bio slučaj te je navodno Charles bio povrijeđen zbog te tvrdnje.

Kraljevska urednica Sunday Timesa Royala Nikkhah, u posljednjoj je epizodi podcasta "The Royals with Roya and Kate" rekla da je Harry tada upitao Charlesa može li ostati u kraljevskoj rezidenciji tijekom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Zahtjev mu je odobrio njegov otac, ali Harry je ipak ostao u hotelu.

Charles ipak nije bio prezauzet

"Dobili smo izjavu od Harryjeva glasnogovornika u kojoj stoji da Harry neće vidjeti svog oca jer je Charles prezauzet da bi vidio Harryja. Nešto mi se s tom izjavom nije činilo u redu pa sam istražila malo dublje i otkrila da je Harry zapravo pitao može li ostati, a Charles je rekao da može. Rekao mu je, dođi i budi ovdje, sine. Budi u kraljevskoj rezidenciji, bit ćeš mi bliže pa će biti puno lakše vidjeti te s obzirom na moj i tvoj raspored", rekla je Nikkhah.

"To je preokrenulo Harryjevu priču da je imao želju vidjeti svog oca koji za njega nije imao vremena jer je Charles ipak pristao na to da Harry odsjedne u kraljevskoj rezidenciji jer bi im tako bilo lakše susresti se", dodala je.

Zatim se oglasila i pomoćna urednica "The Timesa" Kate Mansey koja je rekla da je Harryjev komentar povrijedio Charlesa, piše The Mirror.

"Jedna osoba iz palače mi je rekla da je kralj bio povrijeđen Harryjevom izjavom, a sada je jasno i zašto", komentirala je Kate.

Foto: Profimedia

Što je s Williamom?

Zanimljivo je da, dok je u izjavi glasnogovornika stajalo da se Harry neće susresti s kraljem, princ William u istoj izjavi nije ni spomenut. Kraljevski su stručnjaci tada nagađali kako je Harryjev dolazak u Ujedinjeno Kraljevstvo povodom Invictus igara savršena prilika da izgladi odnose s princem Williamom i kraljem Charlesom, ali Harry očigledno nije dijelio njihovo mišljenje.

Kraljevski povjesničar Gareth Russell je u razgovoru s kraljevskim urednikom The Suna Mattom Willkinsonom rekao da činjenica da princ William nije ni spomenut u izjavi, sve govori.

"To je stvarno zanimljivo. Mislim da su izjavu svi protumačili tako da se Harry i William neće susreti. Nitko nakon toga nije očekivao da će se dva brata susresti", rekao je.

Podsjetimo, glasnogovornik princa Harryja koji je prije manje od dva tjedna bio u Londonu, za The Post je izjavio kako do druženja Harryja i Charlesa neće doći jer Charles ima previše obaveza.

"Kao odgovor na mnoge upite i nagađanja o tome hoće li se vojvoda sastati sa svojim ocem dok je u Ujedinjenom Kraljevstvu ovaj tjedan, to nažalost neće biti moguće zbog prenatrpanog rasporeda Njegovog Veličanstva", rekao je Harryjev glasnogovornik za The Post i dodao: "Vojvoda, naravno, razumije da kralj ima puno obveza i raznih drugih prioriteta i nada se da će ga uskoro vidjeti", pisalo je u izjavi.

Foto: Profimedia Prinčevi Harry i William

