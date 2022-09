Čovjek koji tvrdi da je "tajni sin" kralja Charlesa III. ponovno zahtijeva DNK test nakon što je rekao da princ William neće biti dobar princ'. Simon Dorante-Day (56) tijekom godina iznio je nekoliko tvrdnji da je sin kralja Charlesa III. i Camille Parker Bowles.

Već je dugi niz godina na sudu

56-godišnjak je čak rekao da je s višim pravnim osobama razgovarao o načinima pokretanja postupka protiv novopečenog kralja i kraljice. Njegov očekivani DNK test mogao bi biti bliži nego što se očekivalo, a njegovi pravni timovi kažu da ne vide "nikakav razlog" zašto bi Dorante-Dayu trebalo odbiti DNK test.

Govoreći o potencijalnom testu za News7, Dorante-Day je rekao: "Tamo je došlo do rasprave između suca, mene i njegovog odvjetnika o pravnom statusu Charlesa i je li monarh zaštićen zakonom ili je iznad zakona. A odgovor na to je bio ne - rekli su mi da ne vide nikakav razlog zašto bi Charles i Camilla te njihova obitelj bile iznad zakona. Tako da je taj argument već bio i riješen."

'Sada je vrijeme da dobijem svoj sretan kraj'

"Mnogi su ljudi bili zabrinuti da će, kad Charles postane monarh, to naštetiti mom slučaju. Ali to neće napraviti nikakvu zakonsku razliku, i dalje se nastavlja na isti način", dodao je Dorante-Day koji je jasno dao do znanja da će se vratiti na sud kako bi dobio DNK test koji bi mogao dokazati njegov odnos s kraljem Engleske.

Uz to, 56-godišnjak je dodao: "Teško je ne shvatiti Charlesovo imenovanje Williama princom od Walesa kao nešto drugo osim kao udarac nogom u lice."

“Ne želim se tako osjećati, ali osjećam se. Samo mislim, najmanje što Charles može učiniti je dati mi odgovor - priznati me. Dao je Williamu takav naslov, pa gdje je moj odgovor? Gdje je moj DNK test? Ako mi nisi otac, dokaži da nisi. Osjećam se odbačeno. Charles je dobio što je želio: dobio je prijestolje, dobio je svoju ženu, dobio je sve", započeo je.

"Ne shvaćam čak ni istinu o svojoj majci. Kada će se okrenuti na drugu stranu? Sada je vrijeme da dobijem svoj sretan kraj", rekao je ovaj otac devetero djece koji je također još otkrio da je pisao kraljici prije njezine smrti u nadi da će potaknuti tadašnjeg princa Charlesa da se javi za DNK test.