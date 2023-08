Glumica Natalie Portman i njezin suprug Benjamin Millepied navodno su se rastali nakon glasina da je on imao aferu, piše Page Six. Izvor je rekao za Us Weekly u ponedjeljak da je par, koji ima dvoje djece, raskinuo nakon 11 godina braka.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Nakon što su vijesti o njegovoj aferi izašle u javnost, pokušavali su poraditi na svom braku, ali su trenutno u raspadu", tvrdi izvor.

Portman (42) je prošlog tjedna viđena u Sydneyu bez Millepieda (46), unatoč tome što im je bila godišnjica njihovog braka. 4-karatni prsten zvijezde "Crnog labuda" koji je dizajnirao Jamie Wolf također je primjetno nedostajao na njezinom prstu.

Millepied je prevario Natalie s aktivisticom za klimatske promjene Camille Étienne. Izvori za Page Six su rekli da se dvojac razveo prošle godine, ali su uspjeli riješiti svoje bračne probleme.

“Nisu se razišli i pokušavaju riješiti stvari. Ben čini sve što može da natjera Natalie da mu oprosti. On voli nju i njihovu obitelj,” rekao je jedan izvor.

Izvor je dodao da je Portman "nevjerojatno privatna" osoba i da je "trenutačno njezin najveći fokus zaštita djece", misleći na sina Alepha (12) i kćer Amaliju (6).

Étienne je autorica knjige “Za ekološki ustanak: prevladavanje naše kolektivne nemoći” i slavnu ekološku aktivisticu Gretu Thunberg smatra jednom od svojih prijateljica.

Millepied je upoznao Portman 2009. na snimanju njezina Oscarom nagrađenog filma "Crni labud", za koji je on bio koreograf.