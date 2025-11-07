Kontroverzni Fran Pujas pokazao kako izgleda danas: Fizička transformacija šokirala fanove

Bivši reality sudionik Fran Pujas ponovno je u fokusu javnosti. Nakon razdoblja medijske tišine, oglasio se na Instagramu i pokazao vidnu promjenu u fizičkom izgledu. Na snimci koju je podijelio pozira ispred kamere, a njegovi pratitelji odmah su primijetili rezultate redovitih treninga.

Pujas je posljednjih mjeseci prisutan u medijima i zbog veze s bivšom Miss Hrvatske Katarinom Mamić, što je dodatno pobudilo interes javnosti za njegov privatni život. Nije poznato je li dvojac još uvijek zajedno.

Tko je Fran Pujas?

Fran Pujas postao je poznat javnosti ulaskom u kontroverzni srpski reality show Zadruga, gdje je privukao pažnju ne samo ponašanjem, već i izgledom – njegovo lice prekriveno je tetovažama. U show je ušao s tadašnjom djevojkom, bivšom misicom Varaždinske županije Paulom Hublin, no prekinuli su pred kamerama samo nekoliko dana kasnije.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izvan realityja, Pujas je često živio na rubu zakona. Otvoreno je govorio o konzumaciji kokaina, marihuane i ecstasyja, o boravku u zatvoru i problemima s policijom.

''Oprosti majko, ja se toga ne sramim, imao sam period od godinu i pol dana života, kada nisam bio baš pravi ovisnik, ali sam volio vući kokain. To mi je u životu donijelo jedino probleme i dugove. Počeo sam psihički pucati i paranoje doživljavati. Stvarno nije bilo ugodno. Želim mladima naglasiti: 'Bježite od tog!'. To je sve lijepo i divno u početku, ali taj početak jako brzo završi'', rekao je Fran prije pet godina pred kamerama pa dodao:

''Naravno, trpim osuđivanja svakodnevno, i zbog tetovaža i zbog tih stvari koje sam radio. Mislim da osuđivanja ne bi trebala previše dirati ljude, pa ni mene. Zna mi se nekad dogoditi, primjerice, kad me osuđuju ljudi koje volim i poštujem. Ali, neki drugi ljudi, oprostite, boli me ona stvar za njih što misle o tom. Život kakav sam prošao s premalo godina, mislim da bi neke dotukao i ubio, dok mene nije. dobio sam volju promijeniti se i krenuti dalje'', dodao je Fran.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu