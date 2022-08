Maja je kasnije bila u vezi s Filipom Carem. Čim je ušla u reality show, prekinula je njegovu vezu s Dalilom Dragojević. Maji nije prvi put da prekida neku vezu, navodno je bila s reperom Čorbom dok je on imao djevojku. No, romansa je pukla, a Maja je nedavno priznala da ima novog odabranika. Ispostavilo se da je to nevjenčani suprug njene prijateljice Aleksandre Subotić s kojim ima dijete, Predrag Peca Raspopović.