Kontroverzna influencerica štrajka glađu u zatvoru u Dubaiju: Prate ju samo skandali

Rawan bin Hussain (28), poznata kuvajtska influencerica s više od 7,5 milijuna pratitelja na Instagramu, ponovno je u centru pažnje, ali ovaj put zbog svoje teške situacije u zatvoru u Dubaiju. Prvi put je uhićena u ožujku ove godine, a sada su se po internetu proširile šokantne fotografije na kojima izgleda blijedo i iscrpljeno, što je izazvalo zabrinutost među njezinim obožavateljima. Prema izvješćima, Rawan je započela štrajk glađu nakon što joj je kazna dodatno produljena zbog lošeg ponašanja iza rešetaka, piše India Times.

Dubajske vlasti navode da je influencerica prvotno uhićena zbog nekoliko prekršaja, uključujući remećenje javnog reda i mira, napad na policijsku službenicu te javno konzumiranje alkohola. Tijekom incidenta, kako tvrde izvori, verbalno je zlostavljala više policijskih službenika. Tada je osuđena na šest mjeseci zatvora, novčanu kaznu od dvadeset tisuća dirhama (oko 4.700 eura) i deportaciju iz UAE nakon odsluženja kazne.

Međutim, njezina kazna još uvijek nije odslužena, a dodatni problemi nastali su kada je, prema izvještajima, napala čuvaricu u zatvoru, što je rezultiralo produljenjem kazne za godinu dana. U znak prosvjeda, Rawan je započela štrajk glađu, a njezine najnovije fotografije iz zatvora dodatno su zabrinule njezine pratitelje.

Javnost je podijeljena – dok neki obožavatelji traže ublaživanje kazne, drugi ističu kako se zakon u Dubaiju primjenjuje jednako na sve, bez obzira na popularnost ili broj pratitelja na društvenim mrežama.

Oduvijek problematična

No problemi Rawan bin Hussain nisu počeli u Dubaiju. Već godinama je okružena kontroverzama, počevši od razvoda od supruga Youssefa Migariafa 2020. godine, nakon kojeg je optužena za praćenje, uznemiravanje, pa čak i fizički napad. Sud u Ujedinjenom Kraljevstvu izrekao joj je novčanu kaznu i nalog o zabrani približavanja Youssefu i njegovoj obitelji. Godinu kasnije deportirana je iz Bagdada zbog sukoba s osobljem aerodroma, a iste godine izazvala je kontroverzu u Saudijskoj Arabiji plesom ispred iranske zastave tijekom javnog događaja.

Rawan, koja ima diplomu prava s King’s Collegea u Londonu, u javnosti je postala poznata kao lifestyle blogerica i influencerica, a njezinu ljepotu i modni stil proslavili su i časopis Vogue te film "She‘s Gone With Water". Godinama se zalagala za prava arapskih žena, no njezina popularnost bila je često zasjenjena skandalima, sukobima i pravnim problemima.

