U Osijeku je u četvrtak navečer održana dodjela glazbene nagrade Porin koja je okupila najuspješnije glazbenike u protekloj godini. Grupa Silente je bila nominirana u dvije kategorije - za "pjesmu godine" i "najbolju izvedbu grupe s vokalom". Kući su otišli praznih ruku. Porina je dobio Urban&4 za svoju pjesmu "Sama".

"Nema Porina za ‘Poljubi me za kraj’, ali dobra je ona i bez njega. Šaljemo je na klupu jer nova pjesma dolazi, spot je snimljen i jedva čekamo. Hvala na svemu, nemojte šta zamjerit i samo da znate – koliko god smo se trudili prošle godine, ove godine ćemo duplo", istaknuli su među ostalim iz grupe Silente na Instagramu.

Pjevač grupe Tibor Karamehmedović je tijekom nastupa uživo izmijenio riječi pjesme, ubacivši stih "poljubi me ravno u dupe".

"Poljubi me za kraj, objasnit ću ti sve u hodu, ti što tjeraš ljude od sebe, pa se čudiš kada odu, Poljubi me za kraj, poljubi me ravno u dupe...", otpjevao je Tibor sinoć uživo na HRT-u, i to dva puta.