Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ne propušta ni jednu priliku biti u blizini naših vrhunskih sportaša, a to i ne čudi s obzirom na to što je 2020. godine izabrana za članicu Međunarodnog olimpijskog odbora. Ništa drugačije nije ni na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu gdje srčano bodri naše olimpijce. Zajedno sa svojim mužem Jakovom, osigurava da naše sportske nade osjećaju maksimalnu podršku s tribina. Kolinda je kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora imenovana i predsjednicom Povjerenstva za izbor budućih domaćina olimpijskih i paraolimpijskih igara. Njezina ljubav prema sportu naizgled je jača i od one koju gaji prema politici, a sreću povodom bilo kojeg plasmana joj je gotovo nemoguće sakriti.