NEVJEROJATNA HRABROST /

Kolinda na Antarktici skočila u ledeno more: Hladno je i za gledati!

×
Foto: Lana Slivar Dominic/hina/pool/pi

Ovaj takozvani "polar plunge" ili polarni skok tradicionalni je ritual za najhrabrije posjetitelje Antarktike, a bivša predsjednica ga je izvela bez oklijevanja

21.1.2026.
19:52
Hot.hr
Lana Slivar Dominic/hina/pool/pi
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put zbog nesvakidašnje avanture. Trenutačno se nalazi na ekspediciji na Antarktici u organizaciji putničke agencije Nomadik Travel, koja je na svom Instagram profilu objavila nesvakidašnju snimku bivše predsjednice.

Naime, na isto se vidi Kolinda Grabar-Kitarović kako stoji na rubu gumenog čamca, okružena santama leda i sivim antarktičkim nebom. Nakon kratke pripreme, s osmijehom na licu i raširenih ruku, hrabro skače u vodu čija je temperatura blizu nule.

 

"Kolinda Grabar-Kitarović danas je pokazala kako izgleda pravi polarni karakter", stoji u opisu objave. Uz to, naglasili su kako je riječ o iskustvu koje se pamti cijeli život: "Ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve. Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta."

Ovaj takozvani "polar plunge" ili polarni skok tradicionalni je ritual za najhrabrije posjetitelje Antarktike, a bivša predsjednica ga je izvela bez oklijevanja.

Ekspedicija života i reakcije javnosti

Objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije. Dok su jedni izražavali divljenje komentarima poput "Bravo, baš ste hrabri", drugi su se našalili na račun hladnoće pišući "Ne bi za pare". Mnoštvo komentara i dijeljenja svjedoči o velikom interesu koji je ovaj nesvakidašnji potez bivše predsjednice izazvao u javnosti.

Skok Kolinde Grabar-Kitarović u ledene vode Antarktike zasigurno je jedan od najneočekivanijih poteza neke javne osobe iz regije posljednjih godina. Ovaj čin pokazao je njezinu odvažnu i avanturističku stranu te je postao tema o kojoj će se još dugo pričati.

 

 

Kolinda Grabar KitarovićAntarktika
komentara
