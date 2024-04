Kolinda Grabar-Kitarović danas slavi 56. rođendan: Ovako se mijenjala kroz godine

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, danas slavi 56. rođendan.

Rođena je 29. travnja 1968. u Rijeci, a prije nego što je 11. siječnja 2015. izabrana za predsjednicu RH u drugom krugu predsjedničkih izbora, obnašala je funkciju ministrice vanjskih poslova i europskih integracija RH te veleposlanice RH u SAD-u.

Drugi predsjednički mandat pokušala je osvojiti na novim izborima 2019./2020. kada je uz kandidata Zorana Milanovića osvojila najviše glasova, no u drugom krugu je izgubila.

Nakon poraza na izborima, Kolinda Grabar-Kitarović je u ožujku 2019. izabrana za predsjednicu Vijeća žena svjetskih lidera (Council of World Women Leaders), dok je 2020. postala članicom Međunarodnog olimpijskog odbora, i to kao četvrta osoba i prva žena iz Hrvatske od njihovog osnutka do danas.

Otkako je stupila na političku scenu, na kojoj ju je šira javnost upoznala 2005. godine, njezin su se izgled i stil često mijenjali, a unatoč godinama koje ima, mnogi bi je procijenili kao znatno mlađu.

Od dijete zahvaljujući kojoj je istopila višak kilograma, do promjene u šminki i frizuri koju je s godinama usavršila - ovako se mijenjala kroz godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Kolinda Grabar-Kitarović otkrila planira li se vratiti u politiku: 'Uvijek kažem, nikad ne reci nikad'