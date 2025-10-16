ZAVELA OŽENJENOG /

Kolegici otela muža pa mu rodila djecu: Evo kako danas izgleda Šeherezada iz '1001 noći'

Kolegici otela muža pa mu rodila djecu: Evo kako danas izgleda Šeherezada iz '1001 noći'
×
Foto: Philippe Farjon/visual/profimedia

Berguzar Korel je supruga Halita upoznala na snimanju serije "1001 noć"

16.10.2025.
15:21
Hot.hr
Philippe Farjon/visual/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako je prošlo gotovo dva desetljeća od njezinog velikog proboja u seriji "1001 noć", Berguzar Korel i dalje je jedno od najpoznatijih imena na turskoj glumačkoj sceni. 

Glumica, koja je publiku osvojila svojom karizmom i brojnim ulogama u kojima se ostvarila tijekom godina, danas uspješno balansira između profesionalnih izazova, društveno osjetljivih angažmana te majčinskih obaveza. 

Berguzar Korel i Halit Ergenç imaju troje djece

Naime, Korel se 2009. godine udala za kolegu glumca Halita Ergença, s kojim je ujedno i glumila u "1001 noći", te su danas ponosni roditelji troje mališana - sinova Alija i Hana te kćeri Leyle. 

Berguzar i Korel u spomenutoj su seriji utjelovili glavne uloge, Šeherezadu i Onura, a njihova ljubavna kemija s ekrana ubrzo se prenijela i u stvarni život. No, veza je od početka privlačila veliku pažnju javnosti i medija jer je Halit, u trenutku kad je upoznao Berguzar, bio u braku s balerinom Gizem Soysaldi. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković u zgradi, oni ispred: Veliki prosvjed Hitnjaka, sluša se Thompson

 

Ostavio trudnu suprugu zbog kolegice iz serije?

Isti je završio razvodom 2008. godine, a već iduće, Šeherezada i Onur vjenčali su se i u stvarnom životu. Zanimljivo je spomenuti kako su neki mediji u tom periodu tvrdili da je Halit ostavio trudnu suprugu zbog Berguzar te da je ista u konačnici prekinula trudnoću, no, glasine nikad nisu potvrđene. 

U međuvremenu, glumački je par postao jedan od omiljenih na tamošnjoj zvjezdanoj sceni, a posljednjih godina slove i za jedan od najstabilnijih parova. 

 

 

Korel danas s pratiteljima na društvenim mrežama rado dijeli fotografije iz svoje svakodnevice, a svojedobno je veliku pažnju javnosti privukla i drastičnom promjenom frizure. Naime, svoju prepoznatljivu dugu crnu kosu zamijenila je kratkom plavom frizurom što je izazvalo podijeljene reakcije u javnosti. No, u ljeto prošle godine ponovno je odlučila sati priliku "staroj" frizuri te ju se sada može vidjeti kao prirodnu brinetu. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi ih rade, ali znate li rizike? Stručnjaci upozoravaju: 'Sve izgleda u redu, ali...'

Berguzar KorelHalit ErgencTurske Serije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAVELA OŽENJENOG /
Kolegici otela muža pa mu rodila djecu: Evo kako danas izgleda Šeherezada iz '1001 noći'