Kolegici otela muža pa mu rodila djecu: Evo kako danas izgleda Šeherezada iz '1001 noći'

Iako je prošlo gotovo dva desetljeća od njezinog velikog proboja u seriji "1001 noć", Berguzar Korel i dalje je jedno od najpoznatijih imena na turskoj glumačkoj sceni.

Glumica, koja je publiku osvojila svojom karizmom i brojnim ulogama u kojima se ostvarila tijekom godina, danas uspješno balansira između profesionalnih izazova, društveno osjetljivih angažmana te majčinskih obaveza.

Berguzar Korel i Halit Ergenç imaju troje djece

Naime, Korel se 2009. godine udala za kolegu glumca Halita Ergença, s kojim je ujedno i glumila u "1001 noći", te su danas ponosni roditelji troje mališana - sinova Alija i Hana te kćeri Leyle.

Berguzar i Korel u spomenutoj su seriji utjelovili glavne uloge, Šeherezadu i Onura, a njihova ljubavna kemija s ekrana ubrzo se prenijela i u stvarni život. No, veza je od početka privlačila veliku pažnju javnosti i medija jer je Halit, u trenutku kad je upoznao Berguzar, bio u braku s balerinom Gizem Soysaldi.

Ostavio trudnu suprugu zbog kolegice iz serije?

Isti je završio razvodom 2008. godine, a već iduće, Šeherezada i Onur vjenčali su se i u stvarnom životu. Zanimljivo je spomenuti kako su neki mediji u tom periodu tvrdili da je Halit ostavio trudnu suprugu zbog Berguzar te da je ista u konačnici prekinula trudnoću, no, glasine nikad nisu potvrđene.

U međuvremenu, glumački je par postao jedan od omiljenih na tamošnjoj zvjezdanoj sceni, a posljednjih godina slove i za jedan od najstabilnijih parova.

Korel danas s pratiteljima na društvenim mrežama rado dijeli fotografije iz svoje svakodnevice, a svojedobno je veliku pažnju javnosti privukla i drastičnom promjenom frizure. Naime, svoju prepoznatljivu dugu crnu kosu zamijenila je kratkom plavom frizurom što je izazvalo podijeljene reakcije u javnosti. No, u ljeto prošle godine ponovno je odlučila sati priliku "staroj" frizuri te ju se sada može vidjeti kao prirodnu brinetu.

