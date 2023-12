Cijelu domaću glazbenu scenu šokirala je vijest o smrti Jurice Popovića, a od njega su se oprostili i njegova partnerica Matija Vuica i ostale kolege.

"Otišao je. Otišla je moja ljubav", rekla je Matija kroz jecaje za Jutarnji list.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osim publike, vijest o njegovoj smrti uvelike je rastužila njegove kolege, kojih ima mnogo jer u njegovom i Matijinom domu još od osamdesetih bili su dobro došli svi ljudi dobre volje koji bi tu svraćali što radi glazbe, što radi mode.

Svaka osoba koja ga je privatno poznavala imala je samo lijepe riječi o njemu.

"On je naprosto bio takav. Tih, naoko povučen, ali vedar i topao čovjek. Ja uopće ne mogu zamisliti kako je sada Matiji" rekla je Daniela Trbović.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Danijela Trbović

"Znala sam da se on u posljednje vrijeme nije najbolje osjećao, da ga je mučila neka temperatura, ali ni u najgorem snu nisam se nadala da će to ovako završiti. Bože dragi, što se to događa? Saša i ja puno smo se družili s Jurom i Matijom, a Saša i on imali su neko svoje tiho razumijevanje. Neka sada nastave tamo gore", rekla je Tihana Harapin Zalepugin

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Jurica Popović bio je divna, topla osoba. Skroman po prirodi stvarao je sjajnu glazbu i žao mi je da u nas nije bio još više prepoznat i priznat. Radio je prekrasne pjesme koje su bile i duboke i jednostavne, od kojih je svaka imala neku životnu poruku, pri čemu se Jurica kao autor nikad nije prepustio konzumerizmu, nego je bio istinski umjetnik", rekla je Zdenka Kovačiček s kojom je Jurica imao suradnju na svom albumu ‘Adam i Eva‘.

Foto: YouTube Foto: YouTube Zdenka Kovačiček i Jurica Popović u suradnji

Juricu mnogi pamte i kao sjajnog nogometaša koji je igrao s najvećim glazbenim zvijezdama za reprezentaciju Humane zvijezde Hrvatske.

"Igrao je u obrani, bio je izvrstan nogometaš, super glazbenik i jako drag i dobar čovjek", rekao je Silvestar Šomi Dragoje iz ‘Neki to vole vruće‘.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Neki to vole vruće

"Mi smo taj nogomet trenirali kao da se spremamo za Europsko prvenstvo, Jure je bio onaj glas razuma koji je uvijek govorio da malo ‘stanemo na loptu‘, da se ne ubijemo i ne povrijedimo na tim treninzima. Užasno mi je žao što nas je napustio. Iskrena sućut Matiji" , poručio je Tony Cetinski.

Foto: Instagram Foto: Instagram Tony Cetinski

"Ja ne vjerujem! Stojim tu na nasipu uz Savu, a misli mi se roje. On je uvijek zdravo živio. Nije pio, nije pušio, meditirao je. A imao i je i taj neki unutarnji mir. Teško mi je povjerovati da ga više nema. Znali smo se četrdeset godina, svi smo mi odrastali skupa", rekla je Sanja Doležal.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Sanja Doležal o neugodnoj situaciji

"Osjećam se kao da je otišao član moje obitelji. Jer mi smo na jedan način i bili obitelj. Upoznali smo se kao mladi ljudi, nastavili se družiti u godinama što su prolazile i nedavno smo baš telefonom razgovarali kako moramo popiti kavu, koju, eto, nažalost nismo stigli ispiti", rekao je Boris Novković.

Foto: Davor Višnjić/PIXSELL Foto: Davor Višnjić/PIXSELL Pjevač Boris Novković na promociji svog albuma 2005. godine

