KLADIMO SE DA NEĆETE ZNATI KOJI JE SLAVNI HRVAT NA SLICI! ‘Fotka u koloru je tada bila opasna šminka…

View this post on Instagram

Di si se šišal da si idem bicikl zavarit? Prvi tjedan škole je iza nas!👏 Ovo je fotka iz moje učeničke knjižice. Mi smo malo sretnije kretali u školu. Za pleksiglas sam prvi put čuo na tehničkom u srednjoj školi, a sad im stoji po stolovima. Inače, fotka u koloru je tada bila opasna šminka… Kad ste vi krenuli u školu? #OŠ #osnovnjak #učenik #kolor #fotka #pakajsitilud