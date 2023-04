41-godišnju reality zvijezdu Kim Kardashian često osuđujuzbog uređivanja fotografija na Instagramu kako bi izgledala savršeno na društvenim mrežama.

Gdje joj je prst?

Na posljednjoj objavi na Instagramu, Kim je objavila fotografiju u kupaćem kostimu, a fanovi su primijetili da je koristila Photoshop. Unatoč njezinim trikovima, fotografija je skupila više od milijun lajkova.

Iako su mnogi obožavatelji rekli izgleda divno, drugi su dodali da je fotografija loše fotošopirana.

"Čekaj, gdje je srednji prst", pitao je jedan obožavatelj, a drugi je dodao: "Zašto je ova fotografija toliko uređena?"

Prst je na desnoj strani izbrisan, a unutarnja strana bedara na lijevoj nozi pikselizirana zbog ukrasa.

Nije joj prvi put

Podsjetimo, ne tako davno, Kim je priznala da je fotošopirala kćer sestre Khloe na fotografiji. Obožavateljima na društvenim mrežama je bila čudna fotografija njene kćerke Chicago West i nećakinjeTrue Thompson, koja je nastala u Disneylandu, jer je True izgledala kao da je umetnuta u fotku.

"Ok, imam Photoshop-priznanje kad smo već tu. Ovo će trebati ozbiljno objašnjenje. Dakle, znate da je meni jako bitna estetika. Na mom Instagramu u posljednje vrijeme prevladavaju plava i ružičasta boja. Pomno je isplanirano i baš je slatko, zar ne?", rekla je tada.

"Na originalnoj fotografiji je Stormi. Pitala sam Kylie mogu li ih objaviti, ali ona je rekla da u tom trenutku nije baš za objavljivanje i ja sam to poštovala, ali nisam htjela da to zezne moj Instagram profil jer je Chi nosila ružičastu i savršeno bi se uklopilo. Znate koliko mi estetika znači i nisam mogla dopustiti da mi Kylie to uništi i pokvari profil. Zato hvala True što si se žrtvovala za tim. Nisam mislila da će biti problem kad je i njena mama posumnjala da sam je prošvercala u Disneyland bez njenog znanja", objasnila je.