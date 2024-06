Reality zvijezda Khloe Kardashian danas slavi svoj okrugli, 40. rođendan. Najmlađa od tri sestre, uz Kim i Kourtney, proslavila se u reality showu "Keeping Up with the Kardashians", dok danas i dalje svoj život svakodnevno s cijelim klanom Kardashian-Jenner pokazuje u showu novijeg datuma "The Kardashians".

Za prošli rođendan, u Instagram videu, otkrila je da "mrzi biti u 30-ima", koje je navela kao svoje najgore desetljeće do sada, i najavila koliko se raduje desetljeću u koje je današnjim danom stigla.

Obilježili su je brojni skandali, ali napokon se opametila, valjda...

Njezin je život, zbog brojnih kontroverzi, već godinama pod povećalom javnosti, a ponajviše zbog skandala s NBA košarkašem Tristanom Thompsonom, s kojim ima kćerkicu True i sina Tatuma, kojeg su dobili prije dvije godine, unatoč činjenici da tada više nisu bili zajedno.

Foto: Profimedia Khloe Kardashian

Nakon brojnih nevjera, kojima je Tristan bio sklon čak i dok je Khloe bila trudna s True, njih dvoje odlučili su staviti točku na svoj odnos. Koliko je sigurno da nisu u kontaktu, ne može se utvrditi, s obzirom na to da mu se starleta više puta vraćala, zbog čega mnogi smatraju da bi to mogla učiniti ponovno.

Foto: Profimedia Khloe Kardashian

"Ti si doista najbolji otac, brat i ujak. Tvoja ljubav, pažnja, glupi plesovi, zagrljaji, zajedničke vožnje, rituali odlaska u krevet, način na koji im se pokazuješ. Sve gore navedeno znači više nego što ćeš ikada znati za svoju malu obitelj," napisala je Kardashianka nakon jednog od brojnih prekida sportašu koji je i sam priznao nevjeru u braku, kada je 2021. godine dobio dijete s trenericom Maralee Nichols.

"Khloe, ne zaslužuješ ovo. Ne zaslužuješ slomljeno srce i poniženje koje sam ti uzrokovao. Ne zaslužuješ način na koji sam te tretirao godinama. Moje ponašanje nije povezano s viđenjem tebe koje imam. Jako te poštujem i volim. Bez obzira na to što ti mislila. Ponovno, veoma mi je žao," ispričavao joj se tada Tristan, i to uspješno, jer mu se - opet vratila.

Optužuju je da je bila na dvanaest, a ona priznaje samo jednu plastičku operaciju

Khloe se često nalazi na meti kritika zbog plastičnih operacija i drastične promjene u imidžu koja je vidljiva od početka karijere pa sve do danas. Iako su je optužili da je bila na čak njih 12, starleta je, pogođena teškim riječima, rekla da je bila na samo jednoj, i to na operaciji nosa.

Foto: Profimedia Khloe Kardashian

Foto: Profimedia Khloe Kardashian

"Jako mi je zasmetalo kad su ljudi počeli govoriti da sam bila na 12 transplantacija lica. Moja reakcija je bila: 'O moj bože, jesam li?' Mislila sam da je to ludo. Nije me samo zasmetalo, uvrijedilo me. Nisam mogla shvatiti zašto bi ljudi to pomislili", rekla je.

Foto: Profimedia Khloe Kardashian

Kako bi uvijek održala fit liniju, Khloe ima i luksuznu kućnu teretanu, a jednom prilikom istaknula je kako joj vježbanje pomaže da se nosi sa stresom i s obvezama samohranog majčinstva.

Foto: Profimedia Khloe Kardashian

Foto: Profimedia Khloe Kardashian

Khloe nije dio Kardashian obitelji?

Ugledni odvjetnik Robert Kardashian u braku s Kris Jenner dobio je četvero djece, kćeri Kourtney, Kim i navodno Khloe te sina Roberta. Ipak, mnogi misle kako Khloe nije njegova biološka kći, prenosi Radar Online.

Foto: Profimedia Kardashianke

I sama Khloe je uvijek bila svjesna da nije kao njezine sestre. Naime, ima drugačiju figuru te svjetliju kosu i put, drugačije crte lica. Kad se rastao od Kris, Robert se oženio još dva puta, s Jen i Ashley koje su medijima odlučile ispričati šokantnu tajnu obitelji.

Kris Jenner je i u svojoj knjizi priznala da je često znala varati Roberta dok je bila u braku s njim, no Robert ipak nikad nije tražio test očinstva jer je zavolio Khloe.

