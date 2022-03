Reality zvijezda i manekenka Kendall Jenner (26) ima novu boju kose. Ona se kao crvenokosa pojavila u Parizu nakon što je nosila Pradinu modnu reviju na Tjednu mode u Milanu, piše Page Six.

"Prada jučer! Kakva čast. Milijun puta hvala!", napisala je Kendall na svom Instagramu uz snimku kako korača modnom pistom.

Kendall je nedavno pozirala za novo izdanje britanskog i-D magazina. Slikala se u krpicama, a pojavila se i gola na crno-bijeloj fotografiji. Manekenka je na nekim snimkama imala i kratku plavu periku.

Osjeća se osnaženom

Jenner je u intervjuu za magazin otkrila kako se nosi s anksioznošću te je opisala "sljedeće poglavlje" njezinog života nakon što je imenovana kreativnom direktoricom shopping stranice FWRD.

"Kad sam bila mlađa morala sam odustati od kontrole i dopustiti da me netko drugi prikazuje na način na koji želi, za editorijal ili kampanju ili reklamu – što god to bilo. To je bio moj posao", kazala je.

"Sada, kad sam s druge strane na neki način vraćam tu kontrolu, stvaram vlastiti brend i osjećam se osnaženom. To je stvarno nevjerojatno", objasnila je Jenner.

"Kao ženi i kao netko tko dolazi iz obitelji koju vode žene, to je zaista super", otkrila je Kendall.