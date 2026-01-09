Kendall Jenner progovorila o tračevima: 'Nisam lezbijka, ali ne zatvaram vrata iskustvima'

Supermodel Kendall Jenner (30) odlučila je razjasniti spekulacije koje već godinama kruže internetom, a to su glasine o tome da je tajno lezbijka.

U podcastu „In Your Dreams“, manekenka je komentirala tračeve koji je prate.

„Postoji cijela strana interneta koja misli da sam lezbijka. Znate što me zapravo smeta? Koliko su ljudi zli zbog toga. Nije riječ o podršci ili prihvaćanju, već o brutalnosti i napadima: 'Što, dovraga, radiš?'“ rekla je Jenner.

Dodala je kako se ne identificira kao lezbijka, ali bi bila iskrena da jest.

„Shvaćam da coming out nije lak za nikoga. Mogu govoriti samo za sebe i znam da bih, da je to bio moj slučaj, sada bila otvorena oko toga. Nemam problema s tim.“

Kendall je istaknula i da joj nije jasno zašto neki mediji tvrde da nešto skriva.

„Postoji narativ da nešto skrivam… vidjela sam stvarno čudne stvari, poput tvrdnji da bi to bilo 'loše za posao'. Ne razumijem to.“

„Dakle, danas nisam lezbijka i ne mislim da ću biti, ali ne zatvaram vrata životnim iskustvima“ zaključila je.

Prethodne veze

Tijekom godina Kendall je bila povezana s brojnim poznatim imenima – od tinejdžerske veze s Harryjem Stylesom (31) do dvogodišnje romanse s NBA igračem Devinom Bookerom (29). Njena posljednja veza bila je s pjevačem Bad Bunnyjem (31), ali se zbog užurbanih rasporeda raspala krajem iste godine. Par se nakratko pomirio u svibnju 2024., no krajem rujna ponovno su prekinuli, a Jenner je tražila prostor, čime je njihova turbulentna romansa završila.

Manekenka je 2019. u razgovoru za Vogue Australia objasnila zašto svoje veze drži daleko od javnosti.

„Za mene su mnoge stvari posebno i svete, poput prijateljstava i ljubavnih veza. Otvorenost prema javnosti sve samo komplicira.“

