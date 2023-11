Reality zvijezda i manekenka Kendall Jenner danas slavi 28. rođendan. Ona se još kao djevojčica proslavila u reality showu "Keeping Up with the Kardashians" uz svoje sestre Kim, Khloe i Kourtney Kardashian te Kylie Jenner.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kendall je samo godinu prije nego je proglašena jednom od najplaćenijih top modela počela nositi revije na renomiranim modnim događajima, uključujući Tjedne mode u New Yorku, Parizu i Milanu, što govori o njenom strelovitom usponu među slavne top modele.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kendall je manekensku karijeru započela još kao srednjoškolka te jako pazi na svoj izgled. Doduše, estetske zahvate na sebi nikada nije javno priznala.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kendall je nekoliko puta zaradila titulu najplaćenijeg modela godine. Magazin Forbes uvrstio ju je na listu najplaćenijih top modela 2015. godine.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kendall je tijekom svoje karijere surađivala sa slavnim brendovima poput Chanela, Calvina Kleina, Adidasa, Fendija, Tommyja Hilfigera, Dolce & Gabbane, Versacea itd.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kendall je bila Viktorijina anđelica te je bila i zaštitno lice mnogih modnih brendova.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kendall na svom Instagramu ima preko 294 milijuna pratitelja koji je obožavaju, no često joj znaju prigovarati da je premršava.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kendall pratiteljima na Instagramu svakodnevno dijeli svoje razgolićene snimke te se hvali uspjesima na poslovnom planu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Osim modelingom, Kendall je započela i vlastitu kolekciju nakita, bikinija i odjeće sa sestrom Kylie te je lansirala svoje alkoholno piće '818 Tequila'.

Ljubavni život slavne manekenke

Kendall slovi za jednu od tajanstvenijih Kardashianki jer svoj privatni život krije kao zmija noge.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Prema tabloidima, manekenka je hodala s Harryjem Stylesom, Nickom Jonasom i nekoliko NBA zvijezda, uključujući Jordana Clarksona, Devina Bookera, Bena Simmonsa i Blakea Griffina.

Zadnjih šest mjeseci manekenka ljubi repera Bad Bunnyja.

“Volim žestoko i beskompromisno”, rekla Kendall u kolovozu za Harper's Bazaar. “Ne volim rastanke i borit ću se da ih izbjegnem. Uvijek ću se boriti za veze. Takva sam od malih nogu, iako sam bila sramežljiva i ponekad jako zatvorena”, objasnila je manekenka.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Dodaje: “Ne odustajem ni od čega. Neki ljudi me ne žele upoznati na toj razini. Da li je to u redu. Radije bih to napravio nego se zatvorio od nečega i ne dao mu pravu šansu”.

Kendall pripisuje starenju način na koji je evoluirao njezin pogled na ljubav i način na koji vidi svijet, čineći ih boljim ljudima za sve njezine veze.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

“Moja ljubav prema ljudima i moja empatija su samo rasle”, rekla je novinama. "Moj najdraži dio starenja su mudrost i znanje".

Kontroverze

Čak ni Kendall nisu zaobišle neke kontroverze. Dobila je oštru kritiku zbog svoje "nepristojnosti" nakon što je ponovno objavljen video iz vremena kad je bila model "Victoria's Secret anđela".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

'Ona je tako zlobna...'

Video iz 2022. kruži Redditom i prikazuje druženje manekenke s obožavateljima na Victoria's Secret reviji, pri čemu gledatelji bijesno nazivaju Kendall "nepodnošljivom ku**om", prenosi Daily Mail. Na snimci je Kendall u ružičastom svilenom ogrtaču sjedila na stolici za šminkanje dok se grupa obožavatelja okupila iza nje. Kendall se fotkala sa ženom iza sebe, slatko se smješkajući za kameru, a čim je vratila mobitel ženi preokrenula je očima.

Video je izazvao bijes mnogih pratitelja koji su samo nizali negativne komentare.

"Zbog toga Kendall najviše prezirem. Da, druge sestre vjerojatno znaju biti malo nepristojne i problematične su na svoj način, ali Kendall nikad nije dobra, ona je ku*** prema svima", napisao je korisnik društvene mreže.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Jednostavno možete reći da misli da je bolja od svih, da smo joj ispod časti", "Zašto bi je netko volio nakon što vidi da radi nešto takvo, tako je j***no nepristojna i odbojna", pisali su razočarani pratitelji.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Fijasko s Pepsi reklamom

Pepsi reklama u kojoj je sudjelovala Kendall Jenner nije polučila uspjeh. Razloga je nekoliko, ali najveći je zasigurno onaj u kojem se zagovara zajedništvo policije i ljudi koje policiji spočitavaju brutalnost. Reklama je zbog toga uzrokovala zgražanje mnogih i valove mržnje upućene manekenki.

"Osjećam se kao da mi je život gotov", rekla Kendall sestri Kim 2017. godine u emisiji "Keeping Up With The Kardashians", koja je na to rekla: "Pogriješila si".

Unatoč svemu, Kendall je jedna od najpoznatijih zvijezda na svijetu i tek je napunila 28 godina. Njoj je samo nebo granica...