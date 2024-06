Rokeri Dogstar, predvođeni slavnim holivudskim glumcem Keanuom Reevesom, večeras nastupaju na INmusic festivalu. Keanu je već desetljećima mnogima omiljeni glumac, a njegova životna priča istovremeno je impresivna i šokantna. Naime, ne može se reći da je glumca život mazio, ni u kojem pogledu, osim slave.

Naime, ovaj slavni glumac doživio je toliko tragedija koliko jedan prosječan čovjek ne bi iskusio za dva života. Unatoč tome, ono što bi mnoge ljude bacilo na dno, Keanua je natjeralo da još jače gura dalje. Donosimo vam tužnu, istinitu priču o Keanu Reevesu nakon koje ćete shvatiti da je ovaj glumac jedna izvanredna osoba.

Otac ga je napustio kada je bio dijete

Kada je imao samo tri godine, njegov je otac napustio obitelj. Još tri godine s njim je održavao kontakt no, kada je napunio šest godina, njihov je odnos u potpunosti prekinut. Kada su se njegovi roditelji razveli, s obitelji se vrlo često selio pa je tako promijenio čak četiri srednje škole. Također, patio je od disleksije pa je školovanje za njega predstavljalo veliki izazov. Iako nikada nije maturirao, danas je vrlo dobar čitač.

Okružen je smrću

Njegov najbolji prijatelj River Phoenix predozirao se 1993., u dobi od 23 godine. To bi bio dovoljan udarac da svaku osobu baci u ponor tuge i jada. 'River je bio izuzetan čovjek i glumac. Izvrsno smo se slagali i jako mi nedostaje. Često mislim na njega', rekao je jednom prilikom Keanu. No, tu nije bio kraj njegovoj tragediji.

Pet godina nakon smrti Phoenixa, 1998. godine glumac je upoznao Jennifer Syme. Ubrzo su se zaljubili i već iduće godine Jennifer je nosila njihovu kćer. Nažalost, u osmom mjesecu trudnoće Jennifer je izgubila dijete. Smrt njihove kćerkice ih je razdvojila, no ostali su dobri prijatelji. Nažalost, samo 18 mjeseci kasnije Jennifer je poginula u automobilskoj nesreći. Unatoč svemu Keanu je ustrajao. Iako je smrt sveprisutna i neizbježna, nakon ovakve tragedije koja je zadesila Keanua mnogi su se pitali kako uopće funkcionira kao normalan čovjek, a kamo li da snima blockbustere poput 'Matrixa'. No, umjesto samosažaljenja i poriva da za svoje gubitke okrivi ovaj okrutan svijet, Keanu ga je pokušao promijeniti i učiniti boljim za život.

Nije mu stalno do novaca

Keanu je veliki humanitarac. U Hollywoodu je poznat po tome što je uvijek davao više nego što bi itko očekivao, posebno ljudima koji su mu pomagali u izgradnji glumačke karijere. Tako je od sveukupno 114 milijuna dolara zarađenih tijekom snimanja Matrixa, čak 80 milijuna dao ekipi za specijalne efekte i šminku. Također je dobrovoljno pristao na manji honorar u filmovima 'The Replacemants' i 'Đavolji odvjetnik', kako bi njegovi kolege Gene Hackman i Al Pacino bili isplaćeni, a ekipa filma ne bi izašla iz predviđenog budžeta. Osim toga, jednom je prilikom pomogao radniku koji je gradio filmski set 'Matrixa'. Taj je čovjek, naime, bio jako siromašan i jedva je izdržavao obitelj. Kada je Keanu čuo njegovu priči, dao mu je Božićnicu od nevjerojatnih 20.000 dolara kako bi mu pomogao. Kako kaže jedan od svjedoka sa filmskog seta, Keanu je bio jedan od rijetkih koji se potrudio zapamtiti imena svih ljudi na snimanju, redovito ih pozdravljao i razgovarao s njima kao da su mu ravni, a ne tek tamo neki ljudi koji grade set. Iz tog razloga Keanu glasi za jednog od najomiljenijih ljudi u Hollywoodu.

"Novac je zadnja stvar na koju mislim, jer samo s ovim što sam dosad zaradio mogao bih živjeti idućih nekoliko stoljeća", izjavio je skromni Reeves.

On je obziran dečko

Iako se njegov imetak procjenjuje na više od 100 milijuna dolara, Keanu se vozi podzemnom kao svaki prosječan čovjek. A da stvar bude ljepša, čim u podzemnoj ugleda ženu, bez oklivanja se ustaje i nudi joj da sjedne. Također, poznat je po dobrom smislu za humor. Kada su ga novinari pitali kako se osjećao kada je vidio svoj meme pod nazivom 'Tužni Keanu', glumac je dogovorio: 'Prva reakcija bila je 'aha, tužni Keanu', a zatim sam pomislio koliko je to zapravo smiješno'. Tada je dokazao da se zaista zna šaliti na vlastiti račun.

Brine se za svoju obitelji

Nakon što joj je dijagnosticirana leukemija, Keanu je postao skrbnik svoje sestre. Tijekom njezina desetogodišnjeg liječenja nebrojeno je puta donirao novac bolnicama i udrugama za borbu protiv raka. Čak je i sam pokrenuo vlastite donatorske kampanje, no odbio je da se njegovo ime veže uz njih.

Zna što je u životu važno

Godine 1995. na pitanje što je za njega sreća, Keanu je odgovorio: ''Ležati u krevet s mojom ljubavi, voziti bicikl, baviti se sportom, provoditi vrijeme s prijateljima, razgovarati, učiti...Zemlja, prljavština, obitelj s čašom vina i izvrsnom hranom, sretna vijest, polet, požuda. Volim biti u pustinji, u prirodi i provoditi vrijeme na izvanrednim mjestima u prirodi, visiti s drveta ili se valjati po zemlji, družiti se sa svojom obitelji i svojim sestrama''.

Roker u duši

Bend Dogstar je osnovan početkom 90-ih godina kao projekt Keanua na bas gitari i Roberta Mailhousea na bubnjevima, a dvojcu se naknadno pridružio Bret Domrose kao pjevač i gitarist čime je era ovog alternativnog rock benda započela. Njihov osebujan grunge izričaj donio je bendu pozitivne kritike i obožavatelje širom svijeta.

Album prvijenac "Our Little Visionary" objavljen je 1996. godine, a svoj značaj Dogstar su dodatno potvrdili nastupima kao predgrupa mnogim velikanima 90-ih, između ostalih i Davidu Bowieju. Drugi album "Happy Ending", objavljen 2000. godine, dočekan je s oduševljenjem, a na kraju uspješne turneje trio se razišao. Ponovno okupljanje Dogstara ubrzala je pandemija koronavirusa, a pjesme nastale tijekom tog perioda postale su dijelom najnovijeg albuma ‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees’, objavljenog u listopadu ove godine. U svibnju 2023. Dogstar su, nakon više od dva desetljeća, održali impresivan povratnički koncert na festivalu BottleRock Napa Valley kojim su zadivili mnogobrojnu publiku.

