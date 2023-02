Virginia Mihajlović, kći Siniše Mihajlovića, suočila se sa strašnim porukama nakon smrti svog oca u prosincu prošle godine.

Virginia se oglasila na Instagramu emotivnom porukom u kojoj je otkrila da će i dalje biti aktivna na platformi, iako je na račun toga dobila mnoštvo neugodnih komentara.

"Polako ću se pokušati vratiti ovamo na Instagram, ne zato što sam dobro, da budem vedra, sretna i bezbrižna (posebno za glupe ljude, kojih nažalost ima), nego jednostavno da sebi skrenem pažnju. Nije da me Instagram može odvratiti kad imaš srce i dušu u komadima (Violante je moj spas svaki dan), ali me može natjerati da razmišljam o lakšim stvarima.

S obzirom na to da će se uvijek naći netko tko će me pokušati osuditi komentarima "Izgubila je tatu, a već se smije", "Objavljuje storije na Instagramu, nisam mogao ni ustati iz kreveta" - "Vidi koliko je boli, već je našminkana i dobro se oblači" i mogla bih nastaviti… Samo znajte da me vaše kritike ne diraju", rekla je influencerica.

"Ogromna praznina koju osjećam je tu, ona živi u meni, ne daje mi trenutke mira, i neće biti osmijeha na fotografiji, ili fotografije postavljene ovdje, da definiraju moje stanje duha, neka to bude jasno. Plačem, ali onda sam "primorana" obrisati suze i staviti osmijeh, jer imam kćer koja, usprkos svemu, zaslužuje sretnu majku.

Bit će teško, ali učinit ću sve da svojoj kćeri pružim najljepše djetinjstvo o kojem je mogla sanjati, baš kakvo sam ja imala s mamom i tatom. Pokušat ću pokazati da sam sretna čak i ako je sve slomljeno iznutra. A ja imam muža koji, nakon svega što je prošao sa mnom i mojom obitelji, više nego itko zaslužuje ženu koja je u stanju plakati, ispuhati se, patiti, ali se onda vratiti i nastaviti živjeti. Jer život je nešto drugo. Uvijek sam radije svoju patnju držala za sebe i nastavit ću tako. Ovdje je nikada nećete vidjeti. Volim vas sve", napisala je influencerica.

Podsjetimo, s bivšom talijanskom voditeljicom Arrianom Rapaccioni, Siniša Mihajlović dobio je petero djece, kćeri Viktoriju i Virginiju, te sinove Nikolasa, Dušana i Miroslava. U vezi prije braka s Rapaccioni dobio je sina Marca. Obitelji je teško pala vijest o njegovoj smrti, a kada mu je bolest dijagnosticirana svi su bili uz njega.