Kći poznatog TV voditelja Saše Kopljara već nekoliko godina sigurno korača modnim svijetom. Još 2016. godine prošetala je pistom na modnoj reviji kuće Dior, a istom je pistom prošetala i Bella Hadid.

Za Story je iskreno progovorila o tome kako o manekenskoj karijeri nije niti razmišljala prije petnaeste godine. Sudbonosan susret s manekenstvom bio je ujedno i sudbonosan susret s agenticom Annom Gojanović, koja ju je jednog dana zaustavila u zagrebačkoj Areni, a svaka nova informacija koju je dobila potpuno ju je zaintrigirala za manekenstvo.

Nije predugo čekala te je prvi angažman dobila već iduće godine.

"Tada sam imala samo 16 godina, to mi je bio prvi pravi posao i bila sam prestravljena jer to mi je bio prvi kontakt s tim svijetom. To je bio direktan booking, što znači da nisam išla na casting za tu reviju već me Anita Bitton, jedna od najjačih svjetskih casting direktorica direktno slala u Pariz na samo jedno poslijepodne, na fitting gdje su isprobavali kako na meni stoji haljina koju ću kasnije nositi na reviji.

Tjedan dana nakon toga bila sam na letu za London gdje sam odsjela u jednom vrlo fancy hotelu (u čijem sam se lobiju susrela s Rupertom Murdochom i Jerry Hall). Sama revija je održana u palači Blenheim, nedaleko od Londona kojoj su prisustvovali brojni zanimljivi ljudi kao što je na primjer The Weeknd, a nosila sam reviju zajedno s najpoznatijim modelima današnjice poput Belle Hadid", rekla je za Story.

Priznala je kako često gleda modne revije u Parizu i Milanu te kako sanja o tome da jednog dana bude dio brendova poput Chanela, Versacea i Givenchyja. Dok su joj Vittoria Ceretti i HoYeon Jung strani modni uzori, od domaćih izdvaja Farettu.

Ariana smatra kako je uspješna manekenka ona koja odskače od drugih svojim ponašanjem, komunikacijom s klijentima i veselom energijom. Bitni su joj i ljudi s kojima je okružena te zato ima iznimno uzak krug bliskih prijatelja koji joj, kako sama kaže, žele sve najbolje u životu i koji na nju nikad neće biti ljubomorni.

Smatra kako ipak postoje modeli koji su u modni svijet ušli zbog "popularnih mama", poput Lile Grace ili Kaie Gerber. Ipak, bez obzira na to što joj je otac poznati hrvatski voditelj, to se nije dogodilo i u njenom slučaju.

"To bi puno ljudi, koji nisu do kraja upoznati sa svijetom manekenstva, moglo pomisliti, a i ne bi u potpunosti bili u krivu kada bi u pitanju bio rad na hrvatskom tržištu gdje gotovo svi znaju tko je Saša Kopljar. Ali mjesta u kojima sam ja do sad radila su London i centar mode Milano, gradovi u kojima me nitko ne može povezati s mojim ocem, nisam dobila šansu hodati za najveću francusku modnu kuću Dior zato što mi je tata hrvatski televizijski voditelj", priznaje Ariana.

Ariana kaže kako je roditelji podržavaju u svemu, ali i da zbog svoje tvrdoglavosti često ignorira majčine savjete. Veliku joj podršku pruža i agentica Anna koja ju je naučila kako se opustiti ispred kamere, kako pozirati, hodati u štiklama i otvoriti se pred ljudima.

Otkrila je i kako ne podnosi skinny jeans i kako dnevno prošeta i do nekoliko kilometara slušajući glazbu ili podcaste. Iako joj je završetak studija trenutno prioritet, ne sumnjamo da je pred Arianom bogata manekenska karijera.