KĆI MIŠE KOVAČA OTKRILA KOJI GA PROBLEM MUČI U VRIJEME KRIZE S KORONAVIRUSOM: ‘Panika je…’

Ivana je otkrila da i njezinom ocu i njoj najteže pada to što ne mogu nastupati

Ivana Kovač, kći legendarnog Miše Kovača, u intervjuu za IN Magazin otkrila je kako se njezin otac nosi sa situacijom izazvanom koronavirusom. Ivana je nakon sedam godina objavila novi album “Srećo i tugo”, a u razgovoru je priznala da joj je teško što ne može stati na pozornicu i zapjevati.

“Pa mislim još uvijek izdržavam, još uvijek se ne svira. Teško, to mi je baš baš… Al evo sad baš snimam tamo drugi tjedan novu pjesmu, tako da je to bilo to što sam ja htjela. Da ja uđem u studio i da napokon počnem snimati i evo sad se to napokon dešava tako da sam dobila dozu kisika”, ispričala je Ivana.

‘Tek sad vidim koliko volim taj posao’

“Tek sad ustvari ja vidim koliko ja taj posao volim, kad ti netko uzme nešto… Možda s vremena na vrijeme uzimaš zdravo za gotovo, ali sad tek vidim koliko ja volim taj posao, puno!”, dodala je.

Rekla je da se njezin otac osjeća dobro, ali da ga brine što ne može pjevati. “Dobro je. Njega isto to… ‘Kakva korona, šta, pa kad će se radit?!’ Panika je, nije dobar osjećaj. Pogotovo što je naša branša zadnja na listi. Sve se može, ali pjevati se ne može”, zaključila je Ivana.