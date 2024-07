Holivudski glumci Katie Holmes (45) i Tom Cruise (62) bili su jedan od omiljenih holivudskih parova za koje se vjerovalo da njihovom braku nikada neće doći kraj. Nažalost, 2012. godine je Katie podnijela zahtjev za razvod braka nakon šest godina bračnog odnosa. Dugo se spekuliralo o mogućim razlozima njihova razvoda, dok je jednom prilikom Katie rekla da je veliki razlog bila i Tomova privrženost Scijentološkoj crkvi i njihovim uvjerenjima. Ipak, detalje su zadržali za sebe, sve do sada. Kako piše The Mirror, Katie će u intervjuu s Oprah Winfrey otkriti svoju stranu priče u pogledu njihova burna razvoda.

Bilo bi zanimljivo i pomalo tužno vidjeti Katie kako sjedi pored Oprah i govori o propalom odnosu s Tomom koji je 2005. sjedio na istom mjestu, govoreći Oprah koliko je zaljubljen u danas svoju bivšu suprugu.

Nedugo nakon što se njezina kći odrekla očeva prezimena...

Katiena želja da ispriča svoju stranu priče dolazi nakon što se Suri Cruise odrekla očeva prezimena te tako postala Suri Noelle. Opće je poznata stvar da Suri i njezin otac Tom Cruise imaju jako loš odnos, netipičan za odnos oca i kći.

Nije to ništa neobično s obzirom na to da je Katie prije nego što je Suri napunila 18 godina imala potpuno skrbništvo nad njom te su njih dvije živjele same, bez previše kontakta s Tomom koji je plaćao alimentaciju u iznosu od 400.000 dolara godišnje do njezine punoljetnosti.

Izvori kažu da je Katie bila preplavljena nevjerojatnim ponudama da podijeli svoju priču nakon Surinog 18. rođendana. Govoreći za Heat World, jedan je izvor rekao: "Sada kada Suri može izravno razgovarati sa svojim ocem, sve se promijenilo za Katie. Iako je još uvijek uznemirena zbog pomisli na intervjuu jer postoje stvari o kojima još uvijek ne može u potpunosti razgovarati, čak ni privatno."

Tom ju je uništio!

Sigurno je da Katie ne bi nedostajalo stvari o kojima bi mogla pričati na intervjuu. Osim njezine šestogodišnje veze s glumcem Jamiejem Foxxom, izvori kažu da se nikada nije sasvim oporavila od braka s Tomom.

"Tom je igrao veliku ulogu u pogledu njezina samopoštovanja, njezinoj sposobnosti da vjeruje muškarcima, ali i sebi. Ne bi pretjerali ako bi rekli da bi radije slobodna nego završila s drugim tipom koji je poput Toma", tvrdi izvor.

Zadnje su Katie povezivali s glazbenikom Bobbyjem Wootenom, ali su se razišli u prosincu 2022. nakon osam mjeseci. Kako tvrde oni koji su upoznati sa situacijom, navodno je razlog njihova prekida bila njezina kći za koju izvor tvrdi da je njezin prioritet.

"Katie nije potpuno zatvorena po pitanju ljubavi. Voljela bi upoznati pravu osobu, ali je postavila veliki zid."

