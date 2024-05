Princeza od Walesa, Kate Middleton (42), držala se podalje od javnosti otkako je u ožujku objavila da boluje od raka. Ipak, Kate je nedavno viđena u izlasku s obitelji i dok je sama obavljala zadatke, otkrili su izvori za People.

Glasnogovornik Kensingtonske palače istaknuo je da njezin izlazak iz kuće ne treba shvatiti kao povratak kraljevskim dužnostima. Buckinghamska palača je u međuvremenu primila velik broj pisama i poklona upućenih princezi, s obzirom na to da se nisu objavljivale novosti u vezi njenog zdravstvenog stanja.

Ne očekuje se da će se Kate vratiti poslu sve dok joj to njezin liječnički tim ne odobri.

"Ona ima unutarnju snagu, podršku svog supruga i izvanredne obitelji, tako da se može usredotočiti na ono što je važno, a to je vraćanje snage", rekla je bivša glasnogovornica kraljice Elizabete. Njezin kalendar obaveza za ovu godinu je prazan, no to ne znači da se neće pojaviti na nekim događajima, ako se bude osjećala bolje.

