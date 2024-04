Američka glumica Kate Hudson jučer je proslavila 45. rođendan. Prisjetili smo se njezinih popularnih uloga, poslovnih uspjeha, ali i turbulentnog privatnog života.

Kate je zvijezda filmova "Kako se riješiti frajera u 10 dana", "Nije zlato sve što sja" i "Rat među nevjestama", a nedavno se odlučila i za pjevačku karijeru. Svoju debitantsku pjesmu "Talk About Love" napisala je sa zaručnikom Dannyjem Fujikawom i kantautoricom Lindom Perry iz nekadašnje grupe 4 Non Blondes. Objavila je početkom godine, a izlazak albuma očekuje se do kraja godine.

Glumica radi na svom odjevnom brendu "Fabletic", a trenutačno snima i triler "Shell", čija je zvijezda s kolegicama Elisabeth Moss i Kaiom Gerber.

Kate Hudson je kći glumice Goldie Hawn, te glazbenika i glumca Billa Hudsona, člana benda The Hudson Brothers. Odrasla je s majkom i očuhom, glumcem Kurtom Russellom kojeg smatra svojim ocem, jer biološkog ne pamti - nije ju posjećivao, niti joj se javljao nakon što je otišao od kuće kad je Kate bila jako mala.

Sama se izborila za slavu

Danas je "teška" 80 milijuna dolara, a za svoj put do glumačke slave odlučila se izboriti sama. Zbog toga kao 17-godišnjakinja nije prihvatila ponudu za ulogu u filmu "Bijeg iz Los Angelesa". U njemu je glumio njezin otac Kurt Russell, a ona nije željela da joj se profesionalni početak veže uz njegovo ime.

U glumačku elitu lansirao ju je film "Korak do slave", za koji je osvojila Zlatni globus za sporednu glumicu, te nominaciju za Oscara. Nakon njegove premijere upoznala je svog budućeg supruga Chrisa Robinsona, pjevača i frontmena grupe The Black Crows, a 2004. su dobili sina Rydera Russella Robinsona. Iako su se razveli 2006., ostali su u dobrim odnosima.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kate Hudson

Kompliciran privatni život?

Poslije razvoda je imala brojne ljubavne veze, a povodom toga je poručila:

"Nekome moj privatni život možda izgleda komplicirano, no zapravo sve savršeno funkcionira. Moji bivši partneri su sjajni roditelji svojim sinovima, a Danny je savršen otac našoj Rani i očuh iz snova Bingu i Ryderu. Najdraže mi je kad se svi okupimo na jednom mjestu: takvi trenuci su rijetki, a za mene nema ničeg ljepšeg od toga", rekla je Kate.

