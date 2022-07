OVO UBRZAVA PULS / Fatalnu Katarinu Radivojević snimili u bikiniju: Ljepotica koju spominje Miša Grof izgleda kao milijun dolara

Popularna srpska glumica Katarina Radivojević (43) već 10 godina živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, a nerijetko je se može vidjeti i u Beogradu gdje dođe zbog obitelji i ponekih projekata. Ova ljepotica vješto krije svoj ljubavni život, no nije tajna da je zavela Igora Kojića koji je kasnije završio sa Severinom, a nedavno je Miša Grof otkrio da je glumica bila i s njegovim sinom Vidojem Ristovićem, kojeg je naposljetku zavela Nikolina Pišek. Dok Katarina ljubavni život pokušava sakriti od medija, to ne čini i s estetskim zahvatima koje je radila. Prošle je godine u emisiji "Generalka" otkrila nekoliko tajni svog dobrog izgleda. "Mislim da je za moj izgled najviše zaslužna genetika i sve bi vam bilo jasno kada biste vidjeli moje roditelje... Ne bih se hvalila, ali ja sam i cijeli život vježbala. To je pomoglo mom tijelu da bude u tonusu i onda kada zbog obaveza ne stignem trenirati dva ili tri tjedna. Tijelo pamti i uspijeva zadržati dobru formu", rekla je Katarina koja je tada još priznala da ide na tretmane botoksom, no pokušava to dozirati jer ne želi da joj ti tretmani utječu na lice u toj mjeri da ne može izvoditi facijalne ekspresije, koje su ključna stvar za njezinu glumačku karijeru. "Pomalo radim botoks, toliko da se i dalje mogu namrštiti jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo cijelo čelo i malo oko očiju, bore smijalice", priznala je ova srpska ljepotice čije zanosne fotke možete pogledati u galeriji...