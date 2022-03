Poznata srpska glumica Katarina Radivojević jučer je proslavila 43. rođendan, a pamtimo je kao Lorenu Hajduk u seriji “Najbolje godine” i Zonu Zamfirovu u istoimenom filmu.

Osim kao uspješnu glumicu, regija je dobro pamti i kao bivšu djevojku Igora Kojića i Vidoja Ristovića. Obojica su je napustili zbog Severine i Nikoline Pišek. Iako se trudi svoj privatni život držati podalje od očiju javnosti, poznato je i ljubila oskarovca Benicija del Tora.

Za Story je iskreno progovorila i o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula.

“Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje se mogu namrštiti jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo cijelo čelo i malo oko očiju, bore smijalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svijetle oči i škiljim pa kad se ljeto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: Krenula je bora. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam. On je veliki profesionalac i zna to napraviti na pravi način”, pohvalila je Katarina svog estetskog kirurga.

Lijepa je glumica naglasila i kako joj je fizički izgled dosta pomogao u glumačkoj karijeri, a opovrgnula je glasine o povećanju usana.

“Nije bilo potrebe nešto mijenjati. Razumijem djevojke kojima intervencije daju samopouzdanje, ali to bi se trebalo raditi s mjerom i ne bi trebalo pretjerivati. Moje iskustvo je pokazalo da žene koje puno toga mijenjaju na sebi, to rade jer nisu sigurne u sebe. I to mi je u redu, ako im to pomogne da dobiju samopouzdanje. Kada biste vidjeli mog tatu bilo bi vam jasno da su moja usta prirodna, a bilo je prozivki po tabloidima da sam ih radila. On je ostario, ali i dalje ima ta usta”, rekla je.

Sjajnu Katarininu karijeru zasjenio je skandal kada je na snimanju serije "Urgentni centar" ošamarila producenticu serije. Prema navodima, srpska je glumica nakon toga dobila otkaz, no ona je, s druge strane, rekla kako se radi o podloj neistini.