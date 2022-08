Srpska pjevačica Jelena Karleuša se obratila svojim pratiteljima podužim statusom na Instagramu, koji je objavila uz video svog prošlogodišnjeg nastupa na istom festivalu.

Nisu joj se svidjeli

Njoj se većina sudionika nije svidjela, dok je prema njezinim riječima, njezin prošlogodišnji koncert "obišao svijet".

Uz video je napisala: "Let it burn! The more you burn, the more you shine! U znaku tek proteklog Music Week-a u Beogradu, da pogledamo jedan mikro segment mog koncerta na Music Week-u od prošle godine koji je obišao svijet, a imam potrebu napisati par riječi o ovogodišnjim izvođačima. Uz par poštenih izuzetaka, izvođači su publiku počastili bijednim scenskim nastupima bez ulaganja i ideje, tužnim plejbekom, vokalnim netalentom na nivou zaj..., prijavim patikurinama i majčurinama, stomačinama i bradurinama, pokušajem scenskih kostima kao s crteža osobe koja opisuje psihijatru svoje noćne more, utripovanim ponašanjem superstarova iz Pržogrnaca i kompleksima inače gladne pa na trenutak nahranjene gladne djece Biafre, s uloženim trudom i sredstvima u vrijednosti od 100 eura i pružanju publike manje - više TEŠKE KRINDŽINE."

Čast izuzecima

"Od svih koji su bili 3 dana na onoj lijepoj i nimalo upotrebljenoj sceni, u ovom poslu ostat će njih par. Ako i toliko. Ostali će okusiti gorki ukus zaborava već u sljedećih 6 mjeseci, taman dok klinci godišta 13-15 ne napune godinu više i ne shvate kakvo je to ustvari sranje u svakom smislu. Blamantno pružanje ničega i zato zaslužujete da se vratite tamo odakle ste i došli, u san da ste uspjeli. 5 minuta slave može imati svatko kao vi, ali trajati može samo onaj koji ulaže krv, znoj, novac, srce, muda, mozak, želju, trud i volju. Da se skupite svi zajedno, niste jedna prava velika zvijezda koja sija. Opet kažem, ČAST izuzecima", napisala je Karleuša.

Obrušila se na kolegu

Jelena se zatim posebno obrušila na Mihajla Veruovića Vojaža, kojeg je nazvala "malim paćosom".

"Posebno mi je zasmetao neki mali paćos koji je hladno izgovorio da jedva podnosi pritisak slave i da je postigao sve što se postići može, a ja ne znam ni kako se zove, ali sam čula da ton u dupe ne može da ubode! Neće ni mama znati kako se zove do Nove godine. POŠTOVANJE PUBLIKE, LUĐAČKO ULAGANJE I ODRICANJE, ZDRAV RAZUM I NOGE NA ZEMLJI -to je ono zbog čega se traje zauvijek. Hvala na pažnji", završila je Karleuša u svom stilu.