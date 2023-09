Srpska pjevačica Jelena Karleuša (45) je iskritizirala Teu Tairović, Maju Berović i Aleksandru Prijović. Karleuša tvrdi da njezine kolegice nemaju karizmu te da je njihov uspjeh kratkoga vijeka.

Oplela po kolegicama

Na društvenoj mreži X (nekadašnjem Twitteru) Jelena je objavila sljedeće:

"Danas svatko može imati pet minuta slave. Netko može čak i 2-3 godine. Ali da bi ostao u igri desetljećima, moraš biti ideologija koju tvoji obožavatelji slijede, s kojom se identificiraju. Današnji izvođači nemaju obožavatelje, samo slušatelje. Zašto? Zato što imaju pjesme, ali ne i karizmatičnu osobnost koja dijeli publiku na strastvene obožavatelje i vatrene kritičare. Hoće li itko od vas tetovirati lik ili tekst pjesme Maje B, Tee T, Prijice, ili o poplavi neke autotune djece, da ne spominjem", pitala je pjevačica, a mnogi su to protumačili kao njezinu jasnu poruku da je uspješnija od njih.

"Mrzi li ih itko vatreno? Po kojem stavu i ideologiji su poznati? Ovo nikako nije uvreda, već besplatna lekcija iz svijeta zabave. Mnogo puta sam o ovome pričala u "Zvezdama Granda", gdje je jedini cilj pjevača bio da se zaradi na nastupima. Tko god dobije novac i zalijepi ga na grudi ili čelo, ne može biti zvijezda. Tko pjeva na svadbama pored stola, ne može biti zvijezda. To su samo dobri radni pjevači, i to poštujem. No, tada treba napraviti razliku u kategorizaciji, svi se ne mogu svrstati u isti koš, zar ne? Zvijezde se ne mogu dotaknuti. Novac nema vrijednost u visokom svijetu zabave jer trajnost, obožavatelji i kult ličnosti su ono što se ne može kupiti", zaključila je.

