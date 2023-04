U najavi reality emisije 'The Kardashians' ponovno je plakala Kim, a Khloe je otkrila da je bolesna.

Poznate sestre Kardashians smo gledali od 2007. do 2021. u sklopu E!-jevog realityja 'Keeping up with the Kardashians', a posljednjih godina je prijenos na novom televzijskom programu Hulu.

Khloe pati od karcinoma

Khloe (38) je u posebno teškoj situaciji jer joj je otkriven rak kože pa ga je morala uklanjati.

"Melanom je smrtonosan. Ovo je bilo puno opasnije nego što sam u početku mislila", rekla je Khloe.

25-godišnja Kylie, majka dvoje djece, priznala je da su joj se promijenili standardi ljepote.

"Bila bih najsretnija da se nikada nisam operirala. Moramo više razmišljati o standardima ljepote koje namećemo", rekla je Kylie.

Kim iskoristila Kourtney

Nezaobilazan je bio i konflikt najstarijih sestara Kim (42) i Kourtney (44), koja se prošle godine udala za glazbenika Travisa Barkera (47). Njihovo luksuzno vjenčanje u talijanskom Portofinu je mladenki ostalo u gorkom sjećanju.

"Iskoristila je moje vjenčanje kao poslovnu priliku. Ona je takva do svoje srži", rekla je Kourtney.

Kim je dodala: "Ne razumijem odakle ova cijela narativa. Posebno sam bila oprezna da ne bi tako ispalo."

Kendall (27) je komentirala da se Kourtney osjeća kao da joj je Kim ukrala 'čar vjenčanja' svojim poduzetničkim razmišljanjem. Kim i Kourtney su se 2020. čak fizički obračunale.