Natjecatelj ovogodišnjeg srpskog reality showa "Zadruga", Filip Car, nasrnuo je na starletu u realityju, Maju Marinković, a sada je procurila i necenzurirana snimka.

Mnogi su žestoko osudili ponašanje Cara, pogotovo jer je navodno udario Maju, koja je u srpskim medijima poznata i kao "otimačica" muževa.

Naime, kako prenosi Kurir, dvojac se danima prepucavao i bili su na rubu sukoba gotovo svaki put, jer se Car ponovo zbližio s Aleksandrom Nikolić, dok je Maja ostavila tadašnjeg dečka zbog Filipa.

"Tata ti je pi*ka pe*erska, smeće", rekao je Car i pljunuo Maju, a potom ju je i udario lijevom šakom. Video je i usporen gdje se jasno vidi cijela situacija, od vrijeđanja do udarca.

Podsjetimo, srpska starleta Maja Marinković za srpske medije je jednom prilikom izjavila da se vratila bivšem dečku Filipu Caru poslije raskida s Pecom Raspopovićem jer je loš u krevetu zbog toga što mu "sprava ne radi baš najbolje".

Kontroverzna crnka i bivši zadrugar iz Hrvatske Filip Car završili su u hotelu nakon emisije "Narod pita", nakon čega su na društvenim mrežama pokazali kako se provode u krevetu te su objavili selfie, po svemu sudeći, poslije vrele akcije.

"Uvijek kažem bliskim ljudima, bolje zdrav raskid nego loša veza. Sve se vrti oko mene, ali nije zlato sve što sja. Nisam zlatna i bezgrešna, ali sam iskrena. Razlika u godinama između mene i Pece bila je skoro dupla. Taj odnos sam htjela raskinuti i to se dogodilo jer su nam se razilazili putovi i interesi.

On je loš u krevetu, da ne kažem da mu sprava ne radi baš najbolje. Malo je sve to zakržljalo, pa sam se vratila Caru da me razdrma. Mi smo se čuli, dogovorili smo da se vidimo i bilo nam je super. Ipak smo mi imali što smo imali u realityju. Dugo se nismo vidjeli i našli smo se. Ništa to nije strašno", rekla je Maja za srpske medije.