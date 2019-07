KAO BOND DJEVOJKA POZIRALA MOKRA U BADIĆU, FANOVI U TRANSU: ‘Žanamari, ti si živa vatra, čisti seks’

Žanamari na sebi ima žuto-crni bikini koji joj odlično pristaje, a gornji dio ističe njezino bujno poprsje

Pjevačica Žanamari Perčić ovo ljeto zaista pali i žari društvenim mrežama. Izbacuje jednu seksi objavu za drugom. Danas je svoje pratitelje na Instagramu počastila fotografijom na kojoj poput Bondove djevojke izlazi iz mora.

Žanamari na sebi ima žuto-crni bikini koji joj odlično pristaje, a gornji dio ističe njezino bujno poprsje. U maniri djevojke najpoznatijeg filmskog tajnog agenta, 007, izlazi iz mora.

“It’s times like these you learn to live again…”, napisala je uz fotografiju stihove iz singla “Times Like These” popularnog američkog rock banda Foo Fighters.

Većina njezinih obožavatelja prozvala ju je Bond djevojkom, a neki su je nazvali i morskom sirenom.

“Mega babe”, “Ti si živa vatra”, “Imaš savršeno tijelo”, “Najzgodnija na estradi”, “Stvarno izgledaš fantastično”, “Ljepotica predivna”, “More te voli”, “Bond girl”, “Sirena izlazi iz mora”, ” Hvala Bogu što te podario”, “Jedna od najljepših Hrvatica”, “Seks, seks, seks. Ti si čisti seks”, neki su od komentara.