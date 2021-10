Američki reper Kanye West zakonski je promijenio ime u mononim Ye, nakon što je sutkinja u Los Anglesu odobrila njegovu molbu, prenose američki mediji.

Ye je u kolovozu ove godine predao zahtjev za promjenom svojeg imena Kanye Omari West u jednostavno 'Ye', bez srednjeg imena ili prezimena, navodeći kao povod za promjenu "osobne razloge". Sutkinja Vrhovnog suda Los Angelesa Michelle Williams Court sad je odobrila taj njegov zahtjev, prenose Deadline, Rolling Stone i drugi mediji.

'Odraz onoga tko smo mi kao bića'

Riječ je o dugo najavljivanoj promjeni: West je 2018. na Twitteru objavio da je on "ranije poznat kao Kanye West. Ja sam YE". Iste je godine objavio i album "Ye".

Riječ "ye" je arhaični oblik drugog lica množine (vi) u engleskom jeziku.

"Vjerujem da je 'ye' najčešće korištena riječ u Bibliji", kazao je Ye u jednom intervjuu 2018. godine. "U Bibliji, to znači vi. Znači, ja sam vi. I ja sam mi. To smo mi. Od toga sam sam Kanye, što znači jedini, postao sam samo Ye, samo odraz našeg dobrog, našeg lošeg, našeg zbunjenog - svega. To je više odraz onoga tko smo mi kao bića".