Robbie Williams: Od noći punih kokaina i žestice do pobjede nad demonima

Redatelj Michael Gracey razvaljuje granice glazbenih biografija u Better Manu, provokativnom filmu koji predstavlja priču Robbieja Williamsa (51). Ovo nije samo priča o usponu i padu jedne od najvećih pop-zvijezda, već ispovijest o slavi, destrukciji i iskupljenju.

U filmu se prikazuje život pjevača Robbieja Williamsa bez filtera – kokain, žestica i noći ispunjene samouništenjem bile su njegovo svakodnevno okruženje. "Bio sam razmaženi dječačić s radničkog sjevera koji je dobio sve i uništio sve," kaže Williams dok se prisjeća svoje prošlosti.

Foto: Instagram

U filmu, Robbijevo lice nikad ne vidimo, kao ni lice drugog glumca koji ga je utjelovio. Njegov lik u filmu utjelovljuje glumac u kostimu čimpanze, jer kako Williams sam kaže, uvijek se osjećao da je manje evoluirao od ostalih. Ovime se naglašava njegova introspektivna borba s vlastitim nesigurnostima i prošlošću.

Williams sebe opisuje kao frustriranog dječaka koji je odrastao u tmurnoj svakodnevici radničke sjeverne Engleske. Kasnije je, suočen s iznenadnom slavom, postao je kliše propale pop-zvijezde – razmažen i zarobljen u svijetu kokaina i alkohola. Ipak, uspio je prepoznati vlastite pogreške, suočiti se s demonima prošlosti i pokajati se pred svojim bližnjima, uključujući roditelje, čime je započeo put prema tome da postane bolji čovjek – bolji muškarac (Better Man) po čemu se zove film. Od djetinjstva u Stoke-on-Trentu, preko eksplozivnog uspjeha s Take Thatom, do vrtloga ovisnosti koji ga je gotovo uništio. Droga, alkohol, poroci slavnih i bolni trenuci samoprijekora čine srž ove ispovijesti.

Foto: Instagram

Robbie Williams ostavio je neizbrisiv trag u svijetu glazbe, ne samo kao član megapopularnog benda Take That, već i kroz svoju uspješnu solo karijeru. S više od 85 milijuna prodanih albuma diljem svijeta i 18 Brit Awardsa – više nego bilo koji drugi izvođač – Williams je redefinirao što znači biti pop-zvijezda. Neki od njegovih najvećih hitova su Angels, Feel i Rock DJ . Osim glazbe, Williams se istaknuo i u filantropiji, podržavajući brojne humanitarne projekte. Njegova karijera dokaz je nevjerojatne sposobnosti da se ponovno uzdigne, čak i nakon najtežih trenutaka. Better Man slavi tu transformaciju – priču čovjeka koji je uspio pobijediti vlastite slabosti i ispisati jednu od najdojmljivijih priča u povijesti moderne glazbe.

Foto: Profimedia Robbie Williams

