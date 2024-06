Mary Austin (73), bivša zaručnica frontmena britanskog rock sastava Queen, Freddieja Mercuryja, trebala bi dobiti isplatu od 220 milijuna eura zahvaljujući dogovoru koji je sklopio bend i prodao svoj katalog Sonyju za milijardu eura, piše The Sun.

Već je dobila polovicu imovine britanskog glazbenika kad je umro 1991., a zatim još 25 posto kad su mu umrli roditelji, ali Mary također dobiva 18,75 posto prihoda od Queen Productions, koji kontrolira katalog benda i također isplaćuje članovima Rogeru Tayloru, Johnu Deaconu i Brianu Mayu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Freddie Mercury i Mary Austin

Mary među 100 najbogatijih Britanki

Mary danas nije u bliskom kontaktu s članovima benda iako svi rade kao povjerenici dobrotvorne udruge Mercury Phoenix Trust osnovane u čast pjevača. Zbog novčanih dobitaka Mary će vjerojatno biti među 100 najbogatijih Britanki.

Freddieja je prvi put upoznala 1970. godine. On je bio nepoznati glazbenik u svojim dvadesetima koji se šest godina ranije preselio u London iz rodnog Zanzibara, dok je ona bila 19-godišnja studentica umjetnosti. Živjeli su zajedno i 1973. godine su se zaručili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mary se prisjetila vremena kada joj je Freddie rekao svoje seksualno opredjeljenje, nakon što su bili zajedno šest godina. U rijetkom intervjuu, Mary, koja sada ima 73 godine, prisjetila se: "Rekao je: 'Mislim da sam biseksualac'. Rekla sam mu: 'Mislim da si gej.' I ništa više nismo rekli. Samo smo se zagrlili."

Foto: Profimedia Freddie Mercury

Freddie ju je nagradio

Njihova se veza održala, a Freddie joj se zaklinjao u svoju beskrajnu ljubav te ju je molio da mu ostane najbliža osoba od povjerenja. Nagradio ju je tako što joj je kupio kuću blizu svoje u zapadnom Londonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimljivo je da je Freddie, koji je imao bezbroj muških ljubavnika, rekao: "Svi moji ljubavnici pitali su me zašto ne mogu zamijeniti Mary, ali to je nemoguće. Jedina prijateljica koju imam je Mary i ne želim nikog drugog. Za mene je ona bila moja izvanbračna žena. Za mene je to bio brak. Vjerujemo jedno drugome. Meni je to dovoljno. Ne bih se mogao zaljubiti u muškarca na isti način kao što sam se zaljubio u Mary."

Svoju pjesmu "Love Of My Life" iz 1975. posvetio je Mary, no sljedeće godine kada više nije mogao skrivati ​​svoju seksualnu orijentaciju, otkrio je da je homoseksualac i razišao se s Mary.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od ranih osamdesetih pričalo se da je zaražen HIV-om. No prema riječima njegovog dugogodišnjeg partnera, frizera Jima Huttona koji je umro 2010., Freddieju je bolest dijagnosticirana tek 1987. Kako se Freddiejevo zdravlje pogoršavalo, Mary je brinula o njemu u njegovom domu u West Kensingtonu. Kad je Freddie umro 1991., u dobi od 45 godina, ostavio je Mary 50 posto svoje buduće zarade, 25 posto svojim roditeljima i 25 posto svojoj sestri. Udio od Mary Austin porastao je na 75 posto nakon što je Freddiejev otac Bomi umro 2003., a majka Jer 2016.

Freddie je također ostavio Mary svoj posjed od 28 soba, koji se sada procjenjuje na 35 milijuna eura, kao i nevjerojatnu zbirku umjetnina i namještaja Luja XV.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Grupa Queen

Članovi Queena ne pričaju s njom

Mary ne voli biti u središtu javnosti i preferira privatni život, ali 2013., u rijetkom intervjuu, rekla je da je bogatstvo koje joj je ostavio Freddie bilo teret koji je izazvao "negodovanje" među pjevačevim najužim krugom, ne samo njegovim bivšim kolegama iz benda.

"Mislim da se preostali članovi Queena nikad nisu pomirili s tim. Ne razumijem to. Nikad se ne čujem s njima. Nakon što je Freddie umro, jednostavno su nestali", rekla je tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mary ima sinove Jamieja i Richarda s bivšim suprugom Piersom Cameronom. Djeca također ne vole biti u javnosti. Mary se kasnije udala za poduzetnika Nicka Holforda, no taj brak je bio kratkog vijeka.

Foto: Profimedia Mary Austin

Film "Bohemian Rhapsody", u kojem Rami Malek glumi Freddieja, a Lucy Boynton glumi Mary, kritičarima se nije svidio, ali je zaradio više od 825 milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mary je navodno sakupila najmanje 47 milijuna eura tantijema, ali je još povećala svoje bogatstvo. U travnju prošle godine najavila je da će rasprodati cijeli sadržaj Freddiejeve kuće u West Kensingtonu.

Rekla je: "Došlo je vrijeme da donesem tešku odluku i da zatvorim ovo vrlo posebno poglavlje u mom životu. Ako sam namjeravala prodati, morala sam biti hrabra i prodati dosta toga."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Milijune na Madonninom besplatnom koncertu u Copacabani rashlađivali šmrkom: 'Nema boljeg spektakla od nje'