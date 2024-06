Kada su Eltona Johna (77) u posljednjem intervjuu za Entertainment Tonight pitali mogu li obožavatelji očekivati novu turneju, glazbenik je odlučno rekao: "Ne."

Njegov suprug David Furnish (61) je dodao: "Imamo sinove, sada su u tinejdžerskim godinama. Ne želimo ništa propustiti. Želimo biti prisutni. Mislim da je to ključno desetljeće u životu djeteta."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Elton John i David Furnish

Elton John se posvećuje obitelji

Furnish je komentirao suprugovu karijeru: "On to radi već 60 godina. Stoga je lijepo to vrijeme provesti kod kuće s obitelji."

Elton John i David Furnish zajedno su od 1993. godine, a u braku su od 2014. godine. Zajedno imaju sinove Zacharyja Jacksona (13) i Elijaha Josepha (11).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova posljednja svjetska turneja "Farewell Yellow Brick Road", započela je 2018. u Sjevernoj Americi i završila u Švedskoj, u srpnju 2023. Tada je John svojim fanovima rekao da su bile 52 godine čiste radosti.

Furnish je na Instagramu podijelio video u kojem sa sinovima mašu Eltonu tijekom njegovog posljednjeg nastupa "Tiny Dancer" u Stockholmu. "I ode on… Još jedno posljednje putovanje Yellow Brick Road je iza njega. Odradio je 330 koncerata. Uzbuđeni smo zbog novog zajedničkog poglavlja. Volimo te tata", napisao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Par je u siječnju proslavio 11. rođendan svog najmlađeg sina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U intervjuu 2022. za "Good Morning America", John je otvoreno pričao o svojim sinovima: "Obojica sviraju klavir, a Elijah je počeo svirati trubu. Elijah ide prema pozornici. Ne znam što će Zachary raditi - njegova je strast pecanje. A najveća stvar u mom životu je da se sve promijenilo otkad smo dobili djecu. Što bih više mogao poželjeti? Dosta mi je pljeska… Samo želim pljesak moje djece koja govore: 'Bio si dobar tata", piše New York Post.

POGLEDAJTE VIDEO: Milijune na Madonninom besplatnom koncertu u Copacabani rashlađivali šmrkom: 'Nema boljeg spektakla od nje'