Ovo su roditelji Jelene Rozge: Rijetko ih pokazuje, a mnogi kažu da je ista majka

Pjevačica Jelena Rozga (47) nikada nije skrivala koliko joj znači podrška roditelja. Od prvih koraka na pozornici, preko svih hitova i velikih koncerata, pa sve do današnjih dana, najveći oslonac su joj njezini majka Marija i otac Ante.

Splitska pjevačica jedna je od rijetkih domaćih zvijezda koja godinama uspješno izbjegava skandale, a o njezinu privatnom životu uvijek se znalo vrlo malo.

"To sve ide iz kuće, ja imam prekrasne roditelje koji su me uvijek učili da ostanem fina, da nikada ne dižem nos visoko. Na kraju, imam predivan posao, sretna sam što radim to što volim. Imala sam sreću što sam kao dijete došla u Magazin. Ostalo nije sreća već puno rada, discipline i truda koje sam uložila u posljednjih dvadeset godina karijere", rekla je pjevačica jednom prilikom.

'Lijepa na mamu'

Privatni život drži daleko od očiju javnosti, pa ni njezinu obitelj gotovo nikada ne viđamo. Tek prije tri godine objavila je rijetku fotografiju s mamom i tatom, što je izazvalo lavinu oduševljenja na društvenim mrežama.

"Divni su ti roditelji", "Predivna obitelj", "Nema veće ljubavi od roditeljske", Čestitke za ovo dvoje divnih ljudi što imaju tebe, takvu kakva jesi", "Lijepa na mamu, geni su čudo", samo su neki od komentara ispod objave.

