Zvijezde /

Godinama su ga skrivali od javnosti: Evo kako izgleda brat Melanie Trump koji živi u Sloveniji

Godinama su ga skrivali od javnosti: Evo kako izgleda brat Melanie Trump koji živi u Sloveniji
×
Foto: Paul Morigi/getty Images/profimedia

Denis je sin Melanijina oca Viktora Knavsa i Marije Cigelnjak, žene s kojom Viktor nikada nije zasnovao obitelj

5.1.2026.
14:12
Hot.hr
Paul Morigi/getty Images/profimedia
Iako je godinama bila u samom središtu svjetske pozornosti, Melania Trump (55), bivša manekenka iz Slovenije i aktualna Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, oduvijek je nastojala čuvati privatnost i živjeti daleko od medijske buke koja prati njezina supruga Donalda Trumpa (79). No u njezinoj obiteljskoj prošlosti krije se detalj o kojem se rijetko govori – polubrat kojeg Melania nikada nije upoznala.

Osim starije sestre Ines Knauss, Melania ima i polubrata Denisa Cigelnjaka, rođenog 1965. godine, koji danas živi u slovenskom Hrastniku, gradiću udaljenom više od sat vremena vožnje od Ljubljane.

Godinama su ga skrivali od javnosti: Evo kako izgleda brat Melanie Trump koji živi u Sloveniji
Foto: I-images, Pacificcoastnews/pacific Coast News/profimedia

Denis je sin Melanijina oca Viktora Knavsa i Marije Cigelnjak, žene s kojom Viktor nikada nije zasnovao obitelj.

Odrastao bez oca

Kako je Denis ispričao 2017. godine za slovenski Planet.si, Viktor Knavs u početku je tražio da Marija pobaci, no ona je to odbila, odlučila zadržati dijete i nakon Denisova rođenja podnijela tužbu za alimentaciju. Cigelnjak je tada ispričao da njegova majka nije željela ništa od Knavsa, te ju je jako razočaralo kada joj je rekao da pobaci kada je saznao da je trudna.

"Moja majka se nije složila s tim, željela me je zadržati. Bila je razočarana i nije željela ništa od njega. No, moja ju je baka uvjerila da traži od njega alimentaciju", ispričao je Denis za Planet.si. 

Sudskim je putem potvrđeno da je Viktor biološki otac, ali Denis je odrastao bez ikakvog odnosa s njim. Do svoje 18. godine uzdržavao ga je djed, Marijin otac, jer alimentacija nikada nije redovito isplaćivana.

 

Godinama su ga skrivali od javnosti: Evo kako izgleda brat Melanie Trump koji živi u Sloveniji
Foto: I-images, Pacificcoastnews/pacific Coast News/profimedia

Danas 60-godišnji Denis Cigelnjak živi s partnericom Majom i njihovom kćeri Mimi. Iako nikada nije bio u kontaktu ni s ocem Viktorom, ni s polusestrama Melanijom i Ines, javno je priznao da bi volio upoznati svoju obitelj.

„Kada se prašina slegne nakon predsjedničkih izbora, volio bih izaći s ocem i sestrama na piće ili pizzu“, izjavio je Denis u spomenutom razgovoru iz 2017. godine. Prema dostupnim informacijama, ta mu se želja do danas nije ostvarila.

Priča koja je potresla javnost

Postojanje Melanijina polubrata prvi je put dospjelo u javnost 2016. godine, kada je novinarka Julia Ioffe objavila opsežan profil Melanije Trump za magazin GQ. Nakon objave članka, Melania je isprva poricala Denisovo postojanje, da bi kasnije poručila:

„O ovome znam već godinama. Moj otac je privatna osoba. Molim vas da poštujete njegovu privatnost.“

Tekst je izazvao snažne reakcije i brojne kontroverze, a sama je novinarka kasnije prijavila policiji prijetnje smrću koje je dobivala.

Godinama su ga skrivali od javnosti: Evo kako izgleda brat Melanie Trump koji živi u Sloveniji
Foto: I-images, Pacificcoastnews/pacific Coast News/profimedia

Melania Trump članak je nazvala „nepoštenim medijskim napadom“, naglasivši da su njezini roditelji privatni građani koji ne bi trebali biti izloženi javnom linču.

I dok Melania i dalje rijetko govori o svom privatnom životu, priča o polubratu kojeg nikada nije upoznala ostaje jedan od najintrigantnijih i najmisterioznijih detalja njezine obiteljske povijesti.

 

Melania Trump
komentara
